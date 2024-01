Frykt og angst preger Tomas' hverdag – ishockeyen har blitt en trygg havn

– Man tenker kanskje at hockey er en veldig macho idrett, veldig mannsdominert og tøff, så jeg var redd for at det skulle bli reaksjoner, sier Ødegaard til NRK.

– Men det var skuffende lite reaksjoner da jeg kom inn i garderoben, fleiper han.

NRK møter Ødegaard i garderoben til Ringerike Panthers. Her jobber han som massør på frivillig basis. Det har han gjort siden 2017.

Før det hadde null tilknytning til ishockey.

– Jeg hadde aldri vært på hockeykamp før. Så fikk vi noen gratisbilletter til kamp i 2017, og da var det gjort. Vi var solgt. Det er kjempegøy og fullt trøkk, forteller massøren om han og ektemannens nyvunne entusiasme for sporten.

LØSNER OPP: – Jeg kobler ut når jeg er i jobbmodus, forteller massøren.

– Jeg føler meg veldig trygg her

Selv om Ødegaard er den eneste åpne homofile i klubben har han ikke opplevd noen ubehagelige situasjoner på grunn av legningen sin, selv om han har vært redd for det:

– Særlig når jeg har vært med mannen min på kamp, for vi leier hender og kysser hverandre. Da tenker man på reaksjonene som kan komme. Det foregår hatkriminalitet hele tiden, så jeg tenker en del på det. Men jeg har aldri opplevd noe. Jeg vet ikke om jeg er heldig eller om hockeymiljøet er mer åpent og inkluderende enn man har tenkt, reflekterer Ødegaard, før han legger til:

– Jeg føler meg veldig trygg her.

Men Ødegaard bærer på en frykt.

– Helt siden jeg kom ut da jeg var 18–19 år, har jeg vært smertelig klar over at jeg er annerledes. Så har det blitt ganske greit og trygt med åra. Men så var det denne skytinga i Oslo for halvannet år siden i 2022, som ødela veldig, veldig mye for meg, forteller en ærlig 47-åring.

SLITER MED ANGST: – Jeg er på vakt hele tiden, forteller en åpenhjertig Ødegaard til NRK. Men i ishockeyklubben føler han seg trygg.

Han og mannen hans hadde vært på åstedet i Rosenkrantz' gate i Oslo én time før angrepet skjedde 25. juni 2022, der to menn ble drept og 23 ble skadet.

Pride-paraden og festivalarenaen Pride-park dagen etter ble avlyst. Det eneste stedet Ødegaard følte seg helt trygg.

– Så ble det tatt fra oss. Det kosta meg mye. Jeg har vært veldig redd og hatt masse angst knytta til det i åra etter det.

– Hvordan har det vært å ha Ringerike ishockeyklubb da?

– Dette er mitt fristed nummer én. Det er hit jeg kommer når jeg ikke har det noe bra andre steder. Jeg kan eksempelvis få skikkelig angst hvis noen går bak meg på et kjøpesenter, som noen ofte gjør på et kjøpesenter, forklarer Ødegaard og fortsetter:

– Da kommer jeg hit. Hele miljøet og klubben er et fristed. De er veldig aksepterende og alle er veldig velkomne. Gutta er takknemlige, glade og joviale, og det er en helt fantastisk stemning her.

INKLUDERENDE: Ødegaard roser spillerne i klubben.

Håper på synlige forbilder

Panthers-spiller Sebastian Åkesson er storfornøyd med å ha Ødegaard i støtteapparatet.

– Tomas er kjempeviktig for oss. Han hjelper oss å holde kroppene våre i form. Har vi noen problem kan vi alltid komme til han, han stiller alltid opp.- også er han en kjempefin fyr å ha i garderoben, som sprer glede og energi, sier Åkesson til NRK.

– Tenker dere noe legningen?

– Nei, det gjør jeg ikke. Tomas er en av oss, og han får være akkurat som han vil, konstaterer Åkesson.

GOD STEMNING: Latteren sitter løst i garderoben for Sebastian Åkesson og de andre Panthers-spillerne.

Det er ingen åpne mannlig homofile ishockeyspillere på toppnivå i Norge. Det håper Ødegaard vil endre seg.

– Jeg har snakka med et par stykker som spiller hockey på øverste nivå i Norge. Jeg forstår veldig godt at de velger å være skjult. Det handler kanskje mest om at man er redd for at stemningen i garderoben skal endre seg. Men jeg skulle ønske at de turte. Jeg tror det hadde gjort idretten godt å få noen synlige forbilder. Ikke minst for de unge som kommer etter.

– Er du et forbilde i garderoben?

– Jeg håper at jeg kanskje kan hjelpe. Jeg kan fortelle at det aldri er noe tema. Det er ingen som har vært negative på noen måte eller sagt noe stygt til meg.

Rosa kompetanseløft

Daglig leder i Ringerike Panthers Janka Aasen sier de ikke tenker over legningen til Ødegaard i det daglige – men å ha en åpen homofil i klubben gir positive ringvirkninger.

– Tomas er stor del av klubben og betyr mye for oss, sier Aasen og legger til:

– Vi er veldig opptatt av inkludering og mangfold, og har vært med i Pride lokalt i tre år.

Klubben har også gjennomgått Rosa kompetanse, et undervisningskurs fra Oslo Pride om kjønns- og seksualitetsmangfold.

Nå har alle eliteserieklubbene for kvinner og menn inngått et samarbeid med Oslo Pride. Første uka i februar skal hockeyhallene i Norge fylles med pride-flagg, og Pride-week holdes i Stavanger.

REGNBUENS FARGER: 2000–3000 flagg for ulike legninger ligger klare til Pride-week i Stavanger.

Målet er mer mangfold og inkludering, slik at alle skal føle seg hjemme i ishockeyen.

– Vårt budskap er ekstremt enkelt. Vi ønsker ikke å ta et politisk standpunkt, men vi sier enkelt og greit: elsk hvem du vil og vær hvem du vil. Du er hjertelig velkommen inn i ishockeyen og ishockey-familien, sier kommersiell leder i norsk topphockey Thomas Hallem Kristiansen til NRK,

Cato Cocozza, daglig leder i Elitehockey, peker på at for mange skeive faller fra idretten:

– Vi ser i forskning at flere skygger banen når de føler at de ikke passer helt inn. Ishockeyen, som mange andre idretter, har ikke så mange å miste. Spesielt på herresiden ser vi at mange forsvinner. Vi ønsker å gjøre noe med dette og snakke med ungdommen og vise at hos oss er alle velkomne – både publikum og spillere.

Leder i Oslo Pride Dan Bjørke applauderer ishockeyens innsats.

– Vi har jobba med idrett i en del år og har aldri sett et så omfattende samarbeid noen gang, hvor spillerne, klubbene, fansen – alle er med. Med holdningskampanjer og kompetansekurs. Det er en helhet her som er ganske unik, sier han til NRK.