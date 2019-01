Henrik Kristoffersen var en av de største profilene under paralellslalåmrennet i Holmenkollen, men Rælingen-karen gikk på en smell allerede i åttedelsfinalen.

Han ble hengende bak mot svenske Mattias Hargin i første forsøk, og måtte ta igjen to tideler for å gå videre i forsøk nummer to.

Da bestemte Kristoffersen seg for å prøve en ny teknikk, en «bokseteknikk» der du slår ned portene i stedet for å ta store buer rundt dem. Det fungerte til en viss grad, men midtveis bommet han på timingen på en port. Da kjørte Hargin fra igjen, og det ble ingen kvartfinale for Kristoffersen på hjemmebane.

– Jeg kjørte mye bedre i år enn i fjor, spesielt med den nye bokseteknikken. Jeg hekta armen litt i porten, og da ryker det mye tid når det er så kort, sier Kristoffersen.

«Nye Henrik Kristoffersen»

Rælingen-karen er nå klar for å slå hardt tilbake i slalåmrennene utover vinteren og våren.

– Det har blitt litt for mye fokus på Hirscher-duellen og sammenlagtlistene. Det handler i bunn og grunn om å kose seg på ski, og jeg har fått tilbake den følelsen i det siste.

– Har du blitt en ny Henrik Kristoffersen over jula?

– Jeg er litt ferdig med å fokusere på det andre, og heller bare gå for å vinne skirenn, sier 24-åringen, og legger til:

– Det er bedre å gi full gass for å vinne skirenn, enn å prøve å bli nummer fire.

Hirscher slått ut av brite

Marcel Hirscher var en annen det var store forventninger til i Oslo-bakken i kveld, men heller ikke østerrikeren slo til.

Han tok seg greit videre fra åttedelsfinalen, men i kvartfinalen fikk han kjørt seg av britiske Dave Ryding. Slalåmesset tapte den første duellen, og i den andre kjørte han ut langt oppe i bakken.

Dermed ble det ingen drømmedag for han heller.

– Det passer meg ganske bra egentlig, sa Henrik Kristoffersen på direkten da han så Hirscher kjørte ut.

Også storfavoritt André Myhrer fikk det tøft i semifinalen mot Dave Ryding. Han kjørte ut, og dermed gikk Kristoffersens treningskamerat Ryding helt til finalen. Der ble Marco Schwarz for sterk, som tok sin aller første verdenscupseier i karrieren.

Ingen norske videre

Sebastian Foss Solevåg imponerte i sitt første forsøk mot Ramon Zenhaeusern, og vant med åtte hundredeler.

– Nå skal jeg bare gi alt, sa han til NRK mellom de to forsøkene.

I den andre duellen med sveitseren gikk det derimot litt på tverke. 27-åringen hektet, og røk ut.

BOMMET: Verken Henrik Kristoffersen (bildet), Sebastian Foss Solevåg eller Ragnhild Mowinckel var raske nok i åttedelsfinalen. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

Mowinckel fikk det tøft

Ragnhild Mowinckel fikk tøffest mulig motstand i åttedelsfinalen. Hun møtte nemlig forhåndsfavoritt Mikaela Shiffrin, og etter å ha tapt med noen tideler i første forsøk måtte hun gi alt i forsøk nummer to.

Hun hang lenge med amerikaneren, men i tredje siste port skled hun litt for langt ut, og tapte med ni tideler. Dermed ble det ingen kvartfinaleplass på 26-åringen heller.

– Det er veldig kjedelig. Jeg skulle selvsagt likt å kjøre litt mer her. Jeg ble litt for ivrig. Men jeg har ingenting å tape på å stille opp her, så da må man bare prøve, sier hun.

Shiffrin tok seg til slutt hele veien til finalen. Der ble slovakiske Petra Vlhova for sterk.