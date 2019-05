Saken har pågått i lang tid.

Spørsmålet har vært om kvinnelige utøvere som, i likhet med verdens suverent beste 800 meter-løper Semenya, har naturlig høyt testosteronnivå skal være nødt til å bruke hormonnedsettende medisin for å få lov til å konkurrere som kvinne i eliteidrett.

Det internasjonale friidrettsforbundet (IAAF) vedtok i fjor et nytt regelverk for såkalt hyperandrogenisme. Det nye regelverket ville gjøre at Semenya måtte medisinere seg for å få lave nok testeronverdier til å delta i kvinneklassen.

Dette førte til store protester og en opphetet debatt. Til og med FNs råd for menneskerettigheter kritiserte IAAFs vedtak.

Semenya og det sørafrikanske friidrettsforbundet anket til slutt avgjørelsen inn for CAS, idrettens høyeste domstol, og IAAF bestemte seg i oktober for å vente med iverksettelsen til CAS-dommen forelå.

I slutten av februar var Semenya på en uke lang høring hos CAS i Lausanne.

Semenya og hennes støttespillere anklaget IAAF for å krenke hennes og andre kvinnelige utøveres menneskerettigheter og tvinge dem til å benytte «omvendt doping» for å få konkurrere.

– Dersom jeg lar dette passere, hva så med neste generasjon? Det dreper dem. Hva med de unge jentene som ønsker å løpe og som kanskje er i samme situasjon som meg, har hun tidligere sagt.

Semenya og hennes advokat på vei inn til CAS-høring tidligere i vinter. Foto: Reuters TV / Reuters

I dag kom altså avgjørelsen: Semenyas anke er avvist, og CAS ga fullt medhold til IAAF.

Dermed tyder det meste på at regelverket kommer til å bli tatt i bruk.

Semenya vet hva det vil innebære, for et tilsvarende regelverk var gjeldende også for noen år siden.

Etter at hun som 18-åring var knusende overlegen på 800 meter i VM i 2009, ble det stilt spørsmål ved om hun virkelig var kvinne.

Resultatet av testene som fulgte, er aldri offentliggjort. Men i 2011 vedtok IAAF nye regler om maksimal testosteronverdi.

Den indiske sprinteren Dutee Chand – som også hadde høyere verdier enn tillatt, og ble utestengt – anket reglene inn for CAS, og fikk medhold i 2015. CAS forlangte da at IAAF måtte bevise at høye verdier gir utøverne en fordel.

Sebastian Coe, president i det internasjonale friidrettsforbundet, har vært en av forkjemperne for det nye regelverket. Foto: Laurent Gillieron / AP

Det mente IAAF i fjor at de hadde gjort for mellomdistanser fra 400 meter til en engelsk mil (1609 meter).

– Vi har gått inn for dette lenge, og mener de nye reglene er gode nok ut fra CAS' krav, sa president Svein Arne Hansen i det europeiske friidrettsforbundet etter at IAAF vedtok dem i fjor.

IAAF-president Sebastian Coe sammenlignet i fjor høye testosteronverdier med doping.

– All testosteron gir vesentlige prestasjonsforbderinger, sa han.

Før han la til:

– Men Caster Semeneya har ikke gjort noe ulovlig. Dette er nødvendig for å beholde kvinneklasser.