Rosenborg slått av revansjelystne Strømsgodset

Islandske Logi Tómasson sørget for at Strømsgodset kunne bokføre sesongens første trepoenger da Rosenborg ble slått 1-0 på hjemmebane i Eliteserien søndag.

Med tre poeng reiser Godset seg etter 0-4-tapet borte mot Molde i første serierunde. For RBK var det et steg tilbake etter at Sandefjord ble slått 2-0 hjemme på Lerkendal i eliteseriepremieren.