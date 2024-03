Det bekreftet Ståle Solbakken på en pressekonferanse tirsdag.

– Fredrik har i ganske lang tid sagt til meg at han har behov for å puste ut mellom slagene i Benfica. Vi har hatt en pågående dialog om hvordan vi skal få dette til å gå opp. Jeg har greid å overtale han i lang tid om at han ikke skal trekke seg, men vi har også avtalt at hvis han følte det samme behovet for å, hva skal vi si, gjøre noe annet når vi er på landslaget, forteller Solbakken.

FØRSTE – OG SISTE? Fredrik Aursnes, her avbildet etter at han scoret sitt første – og trolig siste – landslagsmål for Norge. Det kom i en 4-0-seier over Kypros i fjor. Foto: Fredrik Varfjell / NTB

– Holder døra på gløtt

Nyheten kom som lyn fra klar himmel da Ståle Solbakken tirsdag møtte pressen for å presentere landslagstroppen til de kommende privatlandskampene mot Tsjekkia og Slovakia senere i mars.

– Jeg føler at jeg ønsker mer tid og frihet til å prioritere andre ting enn fotball i livet mitt. Derfor velger jeg å gi meg på landslaget, innleder Aursnes i en pressemelding, og fortsetter:

BENFICA-STJERNE: Allsidige Fredrik Aursnes er populær i Benfica, der han bekler flere roller. Foto: Armando Franca / AP

– Ståle og jeg har hatt gode samtaler om dette over en lengre periode. Det er en vanskelig avgjørelse, men noe jeg føler er riktig for meg selv og hva jeg ønsker å prioritere.

Solbakken forteller at dette er noe han og Aursnes har snakket om i et halvt år. Han forteller at de nå ble enige om at Solbakken ikke skulle prøve å overtale ham til å fortsette lenger.

– Per nå vil ikke Fredrik være en del av oss. Vi holder døra på gløtt, hvis han kommer på andre tanker, sier Solbakken.

Sunnmøringen fikk landslagsdebuten av nettopp Ståle Solbakken i juni 2021 og har siden spilt 20 kamper med det norske flagget på brystet.

I fjor scoret han sitt første, hittil eneste og muligens aller siste landslagsmål i en 4-0-seier over Kypros.

– Han har behov for noe annet enn fotball. Når han spiller på nivået han gjør, føler han at han trenger noe annet for å opprettholde lysten til å spille fotball, men samtidig leve et meningsfullt liv. Det må vi respektere, sier Solbakken.

FERDIG: Fredrik Aursnes er ferdig på det norske landslaget. Han fikk totalt 20 landskamper. Foto: Fredrik Varfjell / NTB

Hareide overrasket

NRKs fotballekspert Åge Hareide, som i likhet med Aursnes er fra Hareid på Sunnmøre, ble, som så mange andre, overrasket over nyheten.

– Det er veldig overraskende at han gir seg etter en fin sesong på landslaget. Han hadde flere fine landskamper. Det er synd. Vi trenger alle gode fotballspillere, og Fredrik er definitivt en av dem, sier Hareide.

Den tidligere norske landslagssjefen, som også har ledet Danmark og den dag i dag er sjef for Islands landslag, kjenner seg igjen i problematikken rundt totalbelastningen spillere utsettes for.

Han forteller at han ofte har hatt samtaler med både danske og islandske spillere rundt nettopp det.

– Det er en kjensgjerning at det kan være anstrengende i lengden å være toppspiller på klubb- og landslag i en lang periode. Du har veldig mye reising med Benfica, og så har du mange reisedøgn med landslaget når du kan ha fri og et roligere tempo. Det tror jeg mange spillere kjenner på. Da han det være anstrengende å ha den «driven» til å prestere på topp på landslaget også, sier Hareide.

OVERRASKET: NRKs fotballekspert Åge Hareide. Foto: Carina Johansen / NTB

Aursnes har blitt en viktig brikke på Solbakkens landslag, som jakter Norges første mesterskap siden EM i 2000. Derfor er Hareide klar på at dette er et slag for Solbakken.

– Det er alltid et tilbakeslag å miste gode fotballspillere. Vi er ikke flere nordmenn som spiller fotball enn at vi trenger alle de beste, men Fredrik har nok sine grunner til dette.

Tidenes yngste cupvinner

Aursnes har siden overgangen fra nederlandsk til portugisisk fotball, vært fast inventar i et Benfica-lag som har kjempet om titler og vært med i mesterligaen. Der har han fått en viktig rolle i flere ulike posisjoner, og den allsidige 28-åringen har spilt på begge backene, på midtbanen og tidvis som kantspiller.

Aursnes har vært i rampelyset i mange år. Allerede som 16-åring slo han gjennom i Hødd, og ble tidenes yngste cupvinner da Hødd på sensasjonelt vis vant cupen i 2012. På veien mot cuptriumfen storspilte han for Hødd i semifinalen mot Brann:

Siden har Aursnes spilt for Molde, Feyenoord og Benfica, som nå blir hans eneste fotballfokus fremover.

Aursnes-nyheten ble ikke overraskende det store temaet da Solbakken presenterte troppen til årets første landskamper. Troppen i sin helhet ser du her.

Årets første landskamper

I kampene mot Tsjekkia og Slovakia får Norge EM-motstand, ettersom begge er klare for sommerens mesterskap i Tyskland. Tsjekkia er rangert som nummer 40 på Fifa-rankingen, seks plasseringer foran Norge.

Slovakia er på sin side rangert som nummer 48.

Dette blir Solbakkens første kamp mot Tsjekkia som norsk landslagssjef. Sist det norske laget møtte Tsjekkia var i 2017, lenge før Solbakkens tid, og den kampen endte 1–1. Da scoret Alexander Søderlund Norges mål.

Tsjekkia er en motstander Norge tradisjonelt har slitt mot. Norge har bare slått Tsjekkia, som har profiler som Tomas Soucek (West Ham) og Patrik Schick (Bayer Leverkusen), bare én gang på åtte forsøk. Norges eneste seier mot tsjekkerne kom i 2011, i en 3-0-seier der Mohammed Abdellaoue og John Arne Riise scoret målene.

DEN GANG DA: Her gratuleres Mohammed Abdellaoue for sin 1-0-scoring mot Tsjekkia i 2011. «Moa», som han var best kjent som, scoret to i den kampen. Foto: Aleksander Andersen / NTB

Det norske landslaget får sjansen til å pynte på den statistikken fredag 22. mars.

Noen dager senere, tirsdag 26. mars, møter Norge Slovakia. Sist gang de møttes, i 2022, vant Norge 2–0 etter scoringer signert Erling Braut Haaland og Martin Ødegaard.

Nå, med Aursnes ute av bildet, blir de to norske stjernespillerne enda viktigere for Solbakken & co.