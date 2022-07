Fransk EM-ydmykelse av Italia – PSG-stjernen jublet for hat trick

Frankrike kan skilte med en svært imponerende angrepsrekke og er ikke uten grunn blant favorittene i dette EM. Søndagens kamp ble en maktdemonstrasjon og en oppvisning i fransk angrepsfotball mot Italia, som hadde lite å stille opp med.

Det tok da heller ikke lang tid før Frankrike fant nettmaskene første gang. PSG-stjernen Grace Geyoro sendte laget i ledelsen etter ni minutter. Hun spilte for øvrig sin 50. landskamp

Marie-Antoinette Katoto (også PSG) leverte en sterk sesong for laget denne sesongen. Mot Italia var hun påpasselig frempå foran det italienske målet kun to minutter etter Geyoros scoring og dermed stod det 2-0.

Marie-Antoinette Katoto feirer etter at hun økte til 2-0. Foto: Dave Thompson / AP

Målene trillet inn

Italia hadde overraskende lite å stille opp med i denne kampen. Det meste handlet om Frankrike, som beviste at de er blant mesterskapets beste lag.

Og mot slutten av førsteomgang trillet målene inn bak Italias keeper Laura Giuliani.

Etter 38 minutter ble det 3-0 ved Delphine Cascarino. Så, etter 40 minutter: Geyoro sørget for 4-0. Fem minutter senere økte Geyoro til 5-0 og dermed var også mesterskapets første hat trick i boks.

– Dette var en perfekt start for Frankrike. De har scoret på hver eneste sjanse de har hatt, kommenterte den tidligere landslagsspilleren for Frankrike, Laura Georges på BBC One.

Den italienske avisen La Gazzetta dello Sport er naturlig nok ikke like rosende i sin omtale:

– For en ydmykelse, skriver avisen.

De franske spillerne jubler etter seieren. Foto: FRANCK FIFE / AFP

Italiensk fortvilelse. Cristiana Girelli er oppgitt etter at Frankrike øker til 3-0. Foto: OLI SCARFF / AFP

Fikk trøstemål

For Italia var totalt ydmyket etter de første 45 minuttene og hadde også lite å stille opp med i kampens siste omgang. Den franske dominansen var likevel ikke like fullstendig etter pause, og italienerne kom til enkelte farlige målsjanser.

Og etter 76 minutter fikk Italia et trøstemål da Martina Piemonte reduserte til 5-1. Det ble imidlertid med den scoringen i andreomgang, som ikke ble like underholdende som den første.

Frankrike topper nå sin gruppe ned tre poeng etter at første kamp er spilt i gruppe D. Frankrike møter Belgia i neste kamp, mens Italia skal forsøke å heve seg mot Island.