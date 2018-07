– Det har vært en trist dag for fotballen. Dessverre har vi ikke mer å komme med, resten av spillerne er skadet, sier Fram Larvik-trener Petter Belsvik til NRK etter kampen som endte med 3-0-seier til Nybergsund etter 21 spilte minutter.

Bakgrunnen for at Fram Larvik kun stilte med åtte spillere er det klubben selv har kalt et skademareritt i en allerede tynn tropp. Fram Larvik ønsket å få kampen utsatt, eventuelt å tape kampen på walkover. NFF avviste klubbens ønske, og mente at Fram Larvik har hatt mer enn god nok tid til å skaffe tilgjengelige spillere.

Dermed måtte Fram Larvik spille kampen dersom de ikke skulle miste plassen i andredivisjon.

– Vi hadde håpet at forbundet kunne sett på saken, og sagt at fair play ville vært å legge kampen til et tidspunkt hvor vi kunne stilt med elleve mann på banen, sier Belsvik.

– Juniorspillerne har knapt spilt fotball før

I forkant av kampen mente mange at Fram Larvik burde la juniorspillere få sjansen mot Nybergsund. Det var aldri et reelt alternativ, sier Belsvik.

– Jeg må be de som mener at det er tull at vi dro uten juniorspillere sjekke fakta. Fakta er at vi ikke har flere spillere som er i nærheten av å kunne gjennomføre en fotballkamp i andredivisjon. Juniorlaget vårt er først og fremst et integreringstilbud, og mange av dem som deltar der har mer enn nok med å spille juniorfotball.

Belsvik tror ikke kampen hadde gått bedre om noen fra juniorlaget hadde fått sjansen.

– Juniorlaget består av spillere som knapt har spilt fotball før, det laget handler om integrering. Dersom vi hadde tatt med dem hadde vi tapt 40-0, og det er ikke fair play.

Nekter for at skadene var planlagt

Da dommer Daniel Higraff måtte blåse av kampen ledet hjemmelaget Nybergsund allerede 3–0. Fabrizio Cardaccio Tambucho stod for to av scoringene, mens Albert Berisha stod for det siste.

Nybergsunds tredje scoring kom etter en corner, hvor Fram Larviks Mahmoud Sami Laham og Milos Crnogorac krasjet i hverandre. Begge ble liggende med det som så ut som hodeskader. Ingen av spillerne kunne fortsette kampen.

Siden Fram Larvik da kun ville hatt seks spillere igjen på banen, og ingen keeper, hadde ikke dommer noe annet valg enn å blåse av kampen.

– Reglemetet sier at et lag må være syv spillere inkludert keeper for at spillet kan fortsette. Det hadde vi til slutt ikke her i dag, sier dommer Higraff til NRK etter kampslutt.

Belsvik avviser at de bevisst gikk for å få flere spillere skadet, for dermed å få avbrutt kampen.

– Dersom vi tenkte slik hadde vi ikke reist opp hit i det hele tatt. Om vi ville lyve og jukse hadde vi heller rapportert noen syke.