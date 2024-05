– Før blei eg aldri fornøgd. Nå nyt eg meir dei små tinga i livet, seier svenske Kevin Lidin til NRK.

Historia om den tidlegare profesjonelle fotballspelaren som fann ei ny retning i livet, gjennom yoga og meditasjon, har den siste tida skapt overskrifter over heile kloden.

Alt frå store medium i Sverige og Italia til Spania og Kina har trykt bilda av Lidin med barbert hovud, iført ei oransje kappe.

Lidin valde nemleg å leve som munk i ein periode i Thailand.

NYTT LIV: Kevin Lidin fortel at meditasjon har forandra livet hans. Foto: IMONASTERY / MONKLIFEPROJECT.COM

– Eg pleier ikkje å lese nyheiter. Det er faktisk ikkje noko eg legg vekt på. Men det er sjølvsagt gøy å få tilbakemeldingar om at mange blir inspirerte til å fokusere meir på helse og sunnheit, seier Lidin om dei mange medieoppslaga.

Slik blei han munk

25-åringen frå Lund fortel at fotballen lenge var det viktigaste i livet hans.

Midtbanespelaren var innom aldersbestemte landslag og fekk etter kvart utanlandsdraumen oppfylt da han mellom 2018 og 2020 spelte profesjonelt for AC Pisa og Paganese i Serie C i Italia.

LANDSLAGET: Kevin Lidin blei tatt ut på aldersbestemte landslag for Sverige. Foto: BILDBYRÅN

Sjølv om han opplevde suksess og opprykk til Serie B med Pisa, var tida i Italia utfordrande. Han sleit med å kommunisere med lagkompisane og fann seg ikkje heilt til rette.

Lidin pådrog seg også fleire skadar, og til slutt fekk han beskjed om at han måtte gjennom seks operasjonar for å fortsette karrieren.

Da tok fotballspelaren det tunge valet om å legge opp.

– Det var trist, men eg var også letta. Det var så mykje stress og indre uro knytt til skadane. Fotballkarrieren min var inga god oppleving. Det var mykje liding, seier Lidin.

Avgjerda blei eit viktig vendepunkt for Lidin.

Gjennom søstera blei han introdusert for yoga og meditasjon. Han blei frelst av livsstilen og reiste etter kvart til Thailand, der han jobba som yogainstruktør på øya Koh Phangan.

Ein dag googla han:

«Korleis blir ein munk?»

Google-søket kom til å forandre livet hans.

30 DAGAR: Dette var livet til Lidin i ein månad i fjor. Området der munkane held til ligg i Chiang Mai-provinsen – nord i Thailand. Foto: IMONASTERY / MONKLIFEPROJECT.COM

Stod opp klokka 04.00

På mobilen fekk han nemleg opp ei nettside som gir deg høve til å leve som buddhistisk munk i 30 dagar.

Lidin nølte ikkje og drog omgåande til Chiang Mai-provinsen – nord i Thailand.

– Eg ville lære meir om meditasjon, og som munk dedikerer du dagen din til å meditere. Eg tenkte at det ville vere ein bra måte å fortsette reisa med sjølvutvikling, seier han.

Tida blei ein augeopnar for Lidin.

– Livet som munk var veldig spesielt. Da eg barberte meg på hovudet, forsvann også noko av den ytre identiteten eg har hatt heile livet mitt. Samtidig begynte eg å sjå meir innover. «Kven er eg utan karrieren min?» Eg lærte å kjenne meg sjølv frå innsida.

BLEI BARBERT: Alt hår måtte bort da Lidin blei munk. Foto: IMONASTERY / MONKLIFEPROJECT.COM

Lidin og dei andre munkane stod opp allereie klokka 04.00 på morgonen. Dagane gjekk til undervisning, to store måltid og – ikkje minst – fleire rundar med meditasjon.

– Her var det ingen telefonar eller kontakt med utsida. Eg følte at eg berre var der. Eg var ikkje stressa på same måte som på utsida. Ein jobbar mykje med seg sjølv, og det likte eg. Du lærer å kjenne deg sjølv, bli glad og leve livet fullt ut, seier han.

Flytta til nytt land

Den tidlegare fotballspelaren vurderte å bli igjen da programmet var ferdig i desember i fjor slik fleire av dei andre munkane gjorde. Men sakna etter familie og venner var stort etter å ha vore borte frå dei i åtte månader.

I dag har han igjen flytta utanlands og bur i Barcelona. Der studerer han til å bli psykolog og personleg trenar.

Mykje av dagane går framleis til å sitte heilt stille i lotusstilling. Men han kjenner også at det rykker litt i skotfoten.

– Eg saknar fotball, men eg saknar ikkje den karrieren eg hadde. Viss eg kunne spelt utan skadar, ville eg framleis spelt – på eit lågare nivå. Men eg har mykje bra i livet mitt nå, så det er det eg prøver å fokusere på, seier han.