Fotballproff står fram som homofil: – Trøytt av å leve eit dobbeltliv

I ein video publisert av sin eiga klubb, Adelaide United, innleiar Cavallo med å seie at han er fotballspelar og at han er homofil.

Det har vore ein lang veg dit.

– Eg har kjempa mot seksualiteten min i over seks år no, og eg er glad for at eg kan leggje det til side, fortel Cavallo tydeleg rørt.

Levde eit dobbeltliv

Då han vaks opp, trudde han at han ikkje kunne nå draumen om å bli proff fotballspelar, samstundes som han var skeiv. Difor skjulte han legninga si i mange år.

STÅR FRAM: Josh Cavallo. Foto: Brendon Thorne / AP

– Eg skamma meg, og trudde at folk ville behandle meg annleis om dei fann det ut, eller at dei ville seie slemme ting og gjere narr av meg, seier han.

Per no er det berre eit fåtal mannlege fotballspelarar som har stått fram som skeive. Collin Martin, som spelar i andredivisjon i MLS og Phuti Lekoloane, i tredjedivisjon i Sør-Afrika, er to som har stått fram som homofil, of som framleis spelar aktivt.

No orkar ikkje Cavallo meir.

– Eg er trøytt av å prøve å prestere på toppnivå og leve dette dobbeltlivet. Det er utmattande og noko eg ikkje ynskjer at nokon andre skal få erfare, seier han.

Veit om fleire

Etter at han dela nyhenda med omverdenen, fortel han at han har fått meir respekt.

– Å kome ut til familien min, venner, lagkameratar og trenarar, har vore fantastisk. Det har fått meg til å undre på kvifor eg har skjult denne byrda så lenge, seier han.

– Dei som kjenner meg personleg, veit at eg er ein privat person. Då eg vaks opp, kjende eg behovet for å gøyme meg fordi eg skamma meg. Eg skamma meg over at eg aldri kunne gjere det eg elskar og vere homofil. Eg trudde det aldri kunne bli ein realitet, at eg både kunne nå draumen om å spele fotball og bli behandla likt som andre, skriv han vidare.

I tillegg til å snakke ut i ein video gjennom klubben sine kanalar, har han også publisert ein pressemelding på sine eigne sosiale medium. Der fortel han at han veit at det er fleire fotballspelarar som lever i skjul.

– Det er overraskande at det ikkje er andre homofile fotballspelarar som speler aktivt akkurat no, ikkje berre i Australia, men rundt om i verda, seier han og held fram:

– Eg vil vise dei der ute som slit og som er redde, at du ikkje treng å vere nokon andre. Det er OK å vere homofil og spele fotball, seier han.

Vil skape endring

Det ønskjer spelaren å gjere noko med. Det er òg noko av grunnen til at han no vel å stå fram om legninga si.

– Å vekse opp som homofil samtidig som eg speler fotball, er to ulike verder som ikkje har kryssa lagnader før. Eg vil vere med å endre dette, og vise at alle er velkommen i fotball. Alle fortener retten til å vere seg sjølv. Eg håpar dette vil endre seg i nær framtid, seier han.

Assistenttrenar i Adelaide United, Ross Aloisi, beundrar spelaren sin.

– Då eg snakka med Josh tidlegare, var det tydeleg at han levde med ei byrde og ei smerte. Når eg ser på Josh i dag, så er han mange kilo lettare. Det gjer meg stolt å sjå kor modig han er, seier Aloisi og held fram:

– Josh si mentale helse og velvære er det viktigaste for oss, som trenarar og lagkameratar. Josh vil alltid vere Josh for oss, avsluttar han.