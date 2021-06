Forvirret? Derfor ble ikke dette straffespark

Ukraina med kompromiss om draktene

Ukrainas fotballforbund opplyser at det er inngått kompromiss med Uefa om et omstridt slagord på EM-draktene som vakte reaksjoner i Russland.



– Vi har greid å oppnå et seierrikt kompromiss med Uefa, skrev Ukrainas fotballpresident Andrej Pavelko i en uttalelse på Facebook og beskrev forhandlingene som «ekstremt vanskelige».



«Ære til heltene» er kjent som et militært uttrykk, og Uefa har stemplet frasen som «klart politisk». Slagordet var hyppig brukt under de antirussiske demonstrasjonene i Ukraina i 2014, men også som en hilsen blant nasjonalistiske grupper som under 2. verdenskrig samarbeidet med nazistene. Uefa har krevd at Ukraina fjerner det fra sine drakter.

Pavelko hevder at frasen nå er blitt godkjent ved at ordlyden endres til «Ære til Ukraina».



Det har også skapt store reaksjoner i Russland at EM-draktene har en silhuett av Ukrainas kart inkludert Krim-halvøya, som Russland har annektert. Dette har Ukraina fått lov til å beholde, ettersom kartet samsvarer med grensene som er anerkjent i en FN-resolusjon. (NTB)