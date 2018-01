Forslått Kleveland sikret medalje med supertriks: – Jeg blir tom for ord

– Akkurat som i fjor viser han frem det råeste trikset. Det er det beste jeg har sett bli gjennomført, sier NRK-kommentator Tom Hovde.

Det var varslet på forhånd at Kleveland ville prøve noe, for ham, helt nytt i Big Air-konkurransen i X Games.

Den 18 år gamle nordmannen har blitt kjent som en av de mest innovative og uredde snøbrettkjørerne, og han skuffet heller ikke denne gangen.

Gjennomførte med smerter

Like før start fortalte landslagskamerat Torgeir Bergrem til NRK at selv ikke han visste helt hva Kleveland hadde planlagt for kvelden.

– Han har aldri gjort det før, og heller ikke sagt til meg før at han skal prøve det. Hvis han får det til, så vinner han, for å si det sånn, sa Bergrem.

Nytt for året var at finalistene måtte rotere ett triks til høyre, og ett til venstre. Kleveland prøvde først på et helt nytt triks, men falt.

Trikset han til slutt imponerte så mye med, var det samme som han under fjorårets X Games var den første til å gjøre - men gjennomføringen denne gangen gjorde at han tok det til nye høyder.

Her kan du se trikset som ga Kleveland hele 47 poeng. Du trenger javascript for å se video. Her kan du se trikset som ga Kleveland hele 47 poeng.

Kleveland gjennomførte i tillegg med smerter, siden han falt og slo seg i det første runet.

– Jeg gjorde det i fjor også, men jeg landet ikke like bra. Det var godt å gjøre det bedre og ha en bedre følelse på det nå, sier Kleveland til NRK.

For dette trikset fikk Kleveland 47 poeng, og det var det som nærmest alene sikret ham en topp-plassering til slutt. Akkurat som da han tok sølv i samme konkurranse i fjor. Trikset, en quad cork 1800 med fire skru og fem spinn, fikk kommentatorene til å måpe.

– Oi, oi, oi. Se på det her! Det er utrolig bra jobba, og jeg blir helt tom for ord, utbrøt Hovde.

– Han spinner så vilt. Det er så rått å se på, medstemte kommentator Peder Mørtvedt.

Fornøyd med sølv

Kleveland fikk det ikke helt til å sitte i de øvrige forsøkene sine, og til slutt var det Max Parrot som tok gullet med hårfin margin foran Kleveland. Mange hadde Kleveland som gullfavoritt, men selv var han fornøyd med sølvet.

– Jeg har det kjempebra. Men på førsterunet så trynet jeg så sykt, og slo opp vondheten jeg hadde. Jeg hadde det ikke noe digg da jeg skulle kjøre, men jeg greide å lande i alle fall, sier Kleveland.

– Hvordan greier du å dra opp igjen og gjøre et slikt triks når du har det sånn?

– Det er en stor konkurranse. Jeg har ikke lyst å gi glipp på grunn av en liten ting som gjør vondt. Da kjører jeg heller mens det gjør vondt, sier Kleveland, og legger til:

– Det å få det andre sølvet her nå føles kjempegodt.

Mons Røisland var det andre norske innslaget i finalen. Han fikk ikke helt vist frem hva han egentlig er god for, og endte nest sist på en syvendeplass etter å ha vært nede i snøen et par ganger.

Lørdag er det slopestyle-finale i X Games, og der er Kleveland en av de klare forhåndsfavorittene.

Se alle triksene til Marcus Kleveland her Du trenger javascript for å se video.