Forlot stadion etter Ødegaard-show: – Verste jeg har sett i Premier League

– Jeg tror nesten aldri jeg har sett en fotballkamp på dette nivået som har vært så ujevn allerede i åpningsminuttene. Arsenal maltrakterer Sheffield United med kombinasjonsspill på skyhøyt nivå, sa Viaplay-ekspert Lars Tjærnås.

Etter bare fem minutter sendte Martin Ødegaard Arsenal i ledelsen, og innen kvarteret var spilt ledet bortelaget 3-0.

Allerede da begynte hjemmefansen å forlate Bramall Lane i Sheffield. Til pause ledet Arsenal hele 5-0, og Sheffield United slaktes for prestasjonen.

– De er patetiske. Det er det verste jeg har sett i Premier League, sa Viaplay-ekspert Bojan Djordjic om Sheffield United i pausen.

Til slutt vant Arsenal hele 6-0. Dermed tapte Sheffield United med fem mål eller mer for tredje gang på rad på hjemmebane i Premier League.

– Den førsteomgangen var en skam. Jeg kan ikke huske at jeg har sett noe dårligere enn dette, sa tidligere Liverpool-spiller Jamie Carragher på Sky Sports.

Se oppsummeringen av kampen her:

Se Arsenal herje i Kveldsnytt Du trenger javascript for å se video.

– En komplett ydmykelse

Åtte minutter etter at Ødegaard hadde sendt Arsenal i ledelsen satte Jayden Bogle ballen i eget mål, og to minutter senere sørget Gabriel Martinelli for 3-0.

– Dette begynner å bli en komplett ydmykelse for Sheffield United og «en masterclass» fra Arsenal, sa tidligere Arsenal-spiss Alan Smith på Sky Sports.

Knappe ti minutter senere satte Kai Havertz inn 4-0 for Arsenal. Og like før pause økte Declan Rice til 5-0.

– Nå spørs det om det kommer til å være noen igjen på tribunen til andreomgang, undret Viaplay-kommentator Andreas Toft.

Og i den andre omgangen var det betydelige færre hjemmefans på tribunen. De slapp å være vitne til at Ben White sørget for 6-0 etter 57 minutter. Og det ble resultatet.

– Uansett hvor vi drar vil vi komme og dominere slik vi gjør i dag. Score tidlig og ikke se oss tilbake. Så det var nok en god kamp fra oss, sier Ødegaard til Viaplay.

YDMYKET: Sheffield United tapte med fem mål eller mer i tredje hjemmekamp på rad. Foto: Reuters

Kjemper om gullet

Dette er sjette gangen denne sesongen at Sheffield United taper med fem eller mer mål i ligaen.

Arsenal slo Sheffield United 5-0 på hjemmebane i oktober. Dette er den syvende strake seieren i ligaen for de røde fra London.

På de syv kampene har Arsenal scoret 31 mål.

– Vi skulle gjerne hatt enda flere i andre omgang, men vi får si oss fornøyde, sier Ødegaard.

Med seieren er Arsenal to poeng bak Liverpool som leder Premier League. Sheffield United ligger på sisteplass med elleve poeng opp til trygg grunn.