– Jeg gikk for dårlig i går rett og slett, og reiser hjem for å gå NM. Så får jeg prøve å få meg en plass til OL der. Det blir planen framover, sier en litt tårevåt Jacobsen.

Hun innrømmer at hun angret litt på at hun ble med på Tour de Ski og skulle egentlig helst sett at hun ble hjemme og forberedt seg til både NM og OL.

– Men jeg gikk ikke fort nok før jul til å kunne bestemme, konstaterer Jacobsen.

Hun gikk et bra løp da hun kom inn på sjuendeplass på mandagens jaktstart i Lenzerheide, faktisk med samme løpstid som vinneren Ingvild Flugstad Østberg.

Likevel kom det tårer, som etter mange renn denne vinteren. Frykten er å ikke få gå i OL.

Frykter å bli OL-reserve

– Mitt verste mareritt er å være i OL som reserve og vite at jeg er i j ... bra form. Jeg føler meg trygg på at jeg kommer til å være i god form i februar, men så føler jeg meg veldig utrygg om jeg får lov til å bruke den formen til noe, sier Jacobsen.

Oslo-jenta er allerede tatt ut til OL. Men derfra til å være en av de fire utvalgte på hver OL-distanse, er det et stykke.

Marit Bjørgen, Ragnhild Haga, Ingvild Flugstad Østberg og Heidi Weng har rett og slett vært bedre til nå denne sesongen.

Derfor tok Jacobsen avgjørelsen om å reise hjem fra Tour de Ski etter en diskusjon med landslagstrener Roar Hjelmeset.

Ifølge seg selv reiser hun hjem for å forberede seg til et NM der hun går med kniven på strupen. Viser hun ikke form, er hun avhengig av at andre blir syke for å få gå i OL.

– Både Ingvild og Heidi har vært bedre enn henne her. Så får heller Astrid reise hjem og gå løp sammen med Marit og Raghild. Også handler det om å sette de riktige folkene på OL-distansene, sier Hjelmeset.

– Astrid er jo en mesterskapsløper og det får vi ta med oss når vi skal ta ut laget. Men i år har vi mange som har gått fort, så det kan bli jevnt hele veien, sier landslagstreneren.

Suveren Østberg

OVERLEGEN: Ingvild Flugstad Østberg gikk inn til sin andre etappeseier mandag. Hun leder nå Tour de Ski. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Det ble nok en stor norsk dag i Lenzerheide. Østberg gikk kontrollert og fint hele veien under mandagens jaktstart og holdt Heidi Weng på avstand. Weng gikk seg inn til andreplass med god margin.

– Det var hardt og jeg måtte virkelig fighte med meg selv i dag. Men jeg klarte å holde unna for Heidi og det er jeg fornøyd med, sier Østberg til NRK.

Østberg innrømmer at hun tok seg helt ut.

– Det var syre fra topp til tå. Jeg måtte virkelig jobbe med meg selv og hodet i dag. Det var vondt. Det blir litt psykologisk når man ser at Heidi nærmer seg. Jeg er veldig fornøyd med at jeg klarte å ta meg sammen på slutten, sier Østberg.

– Hvorfor psyker du deg ned?

– Jeg må kanskje slutte med det. Jeg prøver å jobbe med det og klappe meg selv litt oftere på skulderen. Jeg prøver å ikke være så streng mot meg selv. Kanskje det skal være nyttårsforsettet mitt, ler Østberg.