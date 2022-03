Forfang åpner opp om depresjon: – Skal man gå rundt å være lei seg halve året?

– Man må ta en vurdering på om det er verdt det. Skal man gå rundt å være lei seg halve året?

Slik omtaler 26-åringen hvor påvirket han blir av all motgangen han stadig møter i hoppbakken.

ÆRLIG: Johann André Forfang. Foto: Helene Mariussen / NRK

– Jeg blir veldig nedfor og deppa. Jeg vil vel si at jeg til tider har vært deprimert, uten å overdrive, erkjenner han.

En fjerdeplass er Forfangs beste plassering individuelt i verdenscupen de siste sesongene. I tillegg røk det store karrieremålet, OL i Beijing, etter koronasmitte.

Alle disse nedturene har fått ham på tanken om å legge opp.

– For hvis du ikke lykkes senere heller, så har du gått rundt i årevis og vært deppa. Og da for hva?

– Der jeg knekker sammen, der er hun vanvittig sterk

Onsdag fikk 26-åringen en etterlengtet seier i kvalifiseringen i Raw Air. Da benyttet han muligheten til å hylle samboeren Kristin.

– Hun har vært helt enorm hele perioden. Jeg vet det har gått innpå henne også, men for meg er hun bunnsolid. En ekte bauta, sier Forfang, som er klar over at hans mentale uhelse har fått utover menneskene som står ham nærmest.

– Nå har jeg følt at jeg har stanget hodet i veggen veldig lenge. I flere år har jeg gått uten resultater egentlig. Det er klart det tar på humøret, og det tærer på relasjonen til mine nærmeste.

Samboer Kristin Solberg legger ikke skjul på at det har vært tungt på hjemmebane.

SAMBOER: Kristin Solberg Foto: Privat

– Det har vært veldig tøft, og det har gått veldig innpå meg. Man må bare ta den telefonen etter rennet og trøste så godt man kan. Når man får så mange nedturer på rad over så lang tid, da når man bunnen, forteller Solberg.

Hennes taktikk har vært å være blid - samme hvor dystert ting har sett ut for Forfang.

Og det har vært avgjørende for Tromsø-hopperen.

– Hun har en helt unik evne til å holde humøret oppe. Der jeg knekker sammen, der er hun vanvittig sterk. Så det har vært en helt utrolig viktig støttespiller, sier 26-åringen.

STØTTESPILLER: Johann André Forfang hyller samboeren. Foto: Privat

– Sommerfugler i magen

De siste ukene har pilen pekt oppover. Forrige ukes renn i Lahti var en opptur, og i podkasten «Hoppcast» uttalte han at han ikke tror noen har jublet så mye for en tolvteplass noen gang.

Også onsdag fikk han til å fly. Forholdene var på hans side, og 137 meter var rennets lengste.

– Er det én som har fortjener oppdrift i to år sammenhengende så er det Forfang, kommenterte NRKs ekspert Anders Jakobsen etter svevet.

Siden kvalifiseringen teller med i sammendraget i Raw Air, leder Forfang nå turneringen.

ETTERLENGTET: Forfang kunne endelig smile i vinnerboksen igjen. Foto: Terje Bendiksby / NTB

– Jeg trengte en opptur, sårt. Så det er sommerfugler i magen, og det er lenge siden jeg har hatt det etter et hopprenn, sier Forfang, som fortsatt ikke vet om han skal være ski

Men Forfang har fortsatt ikke bestemt seg på om han skal fortsette etter denne sesongen. Han sier at han må finne en bærekraftig måte å være skihopper på.

– Enten så må jeg la resultatene ikke gå så hardt utover selvfølelsen og humøret. Eller så må jeg bare hoppe bedre på ski, det er ikke noe annet som funker, avslutter Forfang.