OL ryker for Forfang – jobber med nødløsning

Johann André Forfangs siste koronatest viste for høy CT-verdi, og dermed kan han ikke sette seg på flyet til Kina mandag. Det bekreftet 26-åringen selv på TV Norge, der han var gjest i studio. Samtidig er det klart at Daniel-André Tande får reise ned.

Nå bekrefter hoppsjef Clas Brede Bråthen til NRK at de jobber med å få plass en løsning.

– Vi jobber med en løsning i forhold til reserve, ja. Det er nok ikke klart før i morgen, skriver Bråthen i en melding til NRK.

– Hvem er akutelle?

– Det er flere mulige alternativer, og vi ønsker ikke å gå ut med navn ennå, svarer hoppsjefen.

Får ikke dra

Forfang var tatt ut til OL, men ble koronasmittet for noen uker siden. Derfor har han sittet hjemme i Norge i påvente av å kunne reise til Kina.

Nå er det altså klart at hopperen ikke drar til OL.

– Det gikk ikke. Jeg har fått negative tester til å ha dokumentasjonen i orden, og så var det den siste testen nå for å sette seg på flyet som ikke gikk, sier Forfang.

På OL-sendingen til Discovery kunne Forfang avsløre at den avgjørende testen var under en CT-verdi på 35, som er for lav i henhold til den grensen kinesiske myndigheter har satt.

– Jeg fikk beskjeden i 17-tida i ettermiddag, og klart det er tøft å innse at OL ryker – selv om jeg har sett de siste ukene hvor det kunne bære, sier Forfang til NRK.

Han fortsetter:

– Når jeg tenker på det, er dette vanvittig kjipt. Det blir som en liten kjærlighetssorg. Får bare prøve å se forbi det så godt jeg klarer. Og ønske laget lykke til med nesten av OL.

SKUFFET: Johann André Forfang kunne søndag avsløre at han ikke reiser til OL. Foto: Geir Olsen / NTB

Tande drar

Forfang kunne samtidig opplyse at lagkameraten Daniel-André Tande har testet negativt og er klar for OL-avreise.

Tande har mulighet til å rekke både individuell konkurranse og lagkonkurransen i storbakken under lekene i Kina.

– Vi får ned Tande nå, så vi har i alle fall et knallsterkt lag til lagkonkurransen, sier Forfang.

FÅR REISE: Daniel-André Tande har fått klarsignal til å reise ned til Kina. Foto: Geir Olsen / NTB

– Enorm skuffelse

NRK-ekspert Johan Remen Evensen synes det er vanskelig å finne ord for å beskrive nedturen.

– Jeg tror nesten ingen kan sette seg inn i det. Hvis du går på jobb med ett spesifikt mål hver dag, og så ender du opp med at du ikke får lov til å dra … En enorm skuffelse dekker det ikke. Det må være helt forferdelig å sitte hjemme og ikke få svaret på hvor godt du kunne prestert i OL, sier Evensen.

Eksperten påpeker at Forfang viste lovende takter i NM noen uker før OL.

– Han var ikke den største favoritten, men han har vist hele sesongen at de beste hoppene er på et ekstremt høyt nivå. Det har vært litt ustabilt og stang ut med forholdene. Hadde han vært med i dag (normalbakkerenn), hadde han vært i en pulje med gode forhold. Det er selvfølgelig bittert å tenke på, sier Evensen.

Ekspertkollega Anders Jacobsen påpeker at Forfang er frisk, og at det ville vært bra nok i en verden uten covid.

– Jeg klarer ikke å forestille meg det. Som utøver er det viktigste i livet. Et OL er hvert fjerde år, og gutta er ikke 18 år lenger. Han må prøve å riste det av seg, sier Jacobsen.