Forbløffet etter Hovland-kollaps: – Så ikke dette komme

Hovland ledet europatourens flaggskipsturnering i Wentworth før siste dag søndag, men endte til slutt på en skuffende delt femteplass med minus 14 totalt.

Irske Shane Lowry vant turneringen med en score på minus 17 totalt foran spanske Jon Rahm og Rory McIlroy på minus 16.

– Jeg er verdens lykkeligste mann akkurat nå, sier Lowry i et Viasport-sendt intervju etter runden, og la til at han spiller sitt livs golf akkurat nå.

– Så ikke dette komme

Lowry gikk dermed 54 hull på europatourens flaggskipsturnering i Wentworth uten en eneste bogey på scorekortet.

Viktor Hovland, som gikk søndagens runde på minus to, klarte på sin side aldri å prege finaledagen i London.

– Jeg så ikke dette komme, så bra som han spilte på de to første rundene, sa Viaplay-kommentator Joakim Mikkelsen.

Det var fra tee nordmannen rotet det til for seg selv på turneringens finaledag.

Flere ganger dro han ballen med seg for langt til venstre og ga seg selv vanskelige utgangspunkt.

– Hva er det som skjer

Allerede på det fjerde hullet så man prov på hva som ville komme. Et upresist utslag mot venstre endte i skogen, noe som gjorde at ballen ikke var mulig å finne og Hovland fikk straffeslag.

På hull 13 ble det, for tredje gang søndag, et upresist utspill fra tee som dro seg for langt til venstre. Da klarte ikke 24-åringen å skjule sin egen frustrasjon.

– Hva er det som skjer, sa en oppgitt Hovland etter utspillet.

Viaplay-kommentator Mikkelsen stusser over at Hovland trøblet så mye med utspillene søndag.

– At det er flere så grove misser, at han plutselig sliter med venstremisser fra tee, det er ikke vanlig til han å være, sa Mikkelsen underveis.

– Neinei, vær så snill

Hovland hadde også mye stang ut underveis. På hull ni fikk han for eksempel se en mulig birdie forsvinne da ballen sneiet hullet og trillet tilbake 180 grader på bitrest mulig vis.

– Neinei, vær så snill, har du sett. En av de groveste koppsnurrene vi har sett hele uka, sa Viaplay-kommentator Mikkelsen.

Selve turneringen var ganske bra sett under ett for Hovland. Han åpnet med en bunnsolid runde torsdag, fredagens runde ble avlyst på grunn av dronningdødsfallet, men Hovland beholdt flyten og forsvarte ledelsen lørdag. Dessverre for 24-åringen holdt det ikke helt inn søndag.

– En slitsom og forglemmelig dag for Viktor, oppsummerte Viaplay-kommentator Mikkelsen.

Kristian Krogh Johannessen gikk minus én på runden og endte totalt på minus ni etter søndagens runde. Det holder til delt 32.-plass.