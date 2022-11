For kun syv år siden ga NFF regnbue-nei: – Det er pinlig

Gjert Moldestad er tidligere talsmann i Norsk supporterallianse (NSA). Han mener det fotballverdenen ser i VM i dag, minner om kampen han selv kjempet i Norge i 2014 og 2015.

I den perioden forsøkte både klubber og enkeltpresoner å markere for homofiles rettigheter på fotballkamper i Norge. I 2015 ønsket blant annet Brann å bruke regnbueflagg som cornerflagg, men fikk nei fra Norges Fotballforbund (NFF).

Året før ønsket Moldestad og et par venner av han å markere med regnbueflagg på en landskamp mot Russland på Ullevaal, og kontaktet derfor NFF.

– Vi fikk ikke noe svar fra NFF, men plutselig ble vi kontaktet av politiet som sa at hvis vi dukket opp med regnbueflagg, ville vi bli eskortert vekk, sier Moldestad.

«Dårlig» dialog med NFF

Han dro likevel på kampen, men Moldestad forteller at de lenge fikk beskjed om at de ikke fikk komme inn med regnbueflagg på stadion. I dag husker han det som «en dramatisk dag».

Etter omsider å ha fått kontakt med ledelsen i NFF på kampdagen, fikk de komme inn, men den engasjerte fotballsupporteren opplevde dialogen med det norske fotballforbundet som «dårlig».

– Den gangen oppfattet jeg NFF som gammeldagse og bakstreverske, og kanskje litt lite informert. Det var et tabu i fotball. Vi snakket veldig mye om rasisme, men vi snakket ikke så mye om LHBT, sier Moldestad.

– Pinlig

Daværende fotballpresident Yngve Hallén husker kampen mot Russland i 2014 godt.

– Det var en kamp der det var en del dialog på forhånd, nettopp fordi man ville markere for likeverd på kampen. Kanskje da rettet mot Russland spesielt, sier han til NRK.

En selvkritisk Hallén innrømmer at NFF skulle opptrådd på en annen måte i 2014.

– Sett både da og i ettertid er det pinlig, og sånn som vi ikke skal opptre. Det som er, er at vi politiserte alt, og sa at alt var politikk på grunn av at vi var redd konflikt, og det å ikke være et godt vertskap.

1. juni 2015 snudde NFF og tillot blant andre Brann å ha regnbueflagg på stadion. Men regnbue-markeringer møter fortsatt motstand, også i fotball-Europa. I juni 2021 sa Uefa nei til regnbue-markering på Allianz Arena i Tyskland.

På spørsmål om NFF var for bakstreverske, slik Moldestad oppfattet, innrømmer den tidligere fotballpresidenten at NFF var for konservative.

– Det handlet om at vi skulle vise respekt for de vi var verter for, og så i ettertid må en si at dette var helt feil. Heldigvis greide vi å håndtere det da, men vi har helt sikkert håndtert dette for dårlig historisk sett, sier Hallén.

– Fortvilende hvordan de opptrer

Moldestad mener at svarene han fikk i 2014 og 2015, minner om svarene som gis under VM i dag.

– Fifa har jo gjort alle de som ønsker fotball i en god retning en stor tjeneste, for nå ser vi at sånn som Fifa oppfører seg, så får du en motreaksjon. I sum så kan det godt være at når vi kommer litt frem i tid og ser tilbake på denne saken (med Fifa), så kan det være vi ser at dette var en veldig viktig dato for en god endring i fotballen. Jeg håper i hvert fall det.

Hallén er uenig i denne sammenligningen, og han er opprørt over hvordan Fifa behandler regnbue-konflikten i dag.

– Det er fortvilende hvordan de opptrer, og de bruker dette helt tydelig i en splid der de setter Europa opp mot resten av verden. Det er dessverre et mønster vi har sett før, sier den tidligere fotballpresidenten.