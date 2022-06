Fnyser av EM-vertenes stadionforklaring: – Helt latterlig

– Jeg tenker det er helt latterlig. Jeg vet ikke engang hva jeg skal si, forteller Chelsea-spiller Guro Reiten.

NRK har akkurat fortalt henne om forklaringen til FA-sjef Mark Bullingham etter den massive kritikken av små EM-arenaer. I et intervju med engelsk presse sier han at de sleit med å få byer og klubber til å stille opp da EM-kampene skulle fordeles i 2019.

– Vi måtte overtale en del klubber og byer til å stille opp, så vi er glade for at vi endte opp der vi er nå. Vi synes det er gode arenaer, og hvis du tror at folk stilte opp og ville arrangere mesterskapet, så var det ikke tilfelle, sier Bullingham.

VANSKELIG: FA-sjef Mark Bullingham avslører at det var krevende å finne arenaer til EM 2022. Foto: KARIM JAAFAR / AFP

– Hvem vil ikke «hoste» et EM? Det skjønner ikke jeg. Se på interessen nå og alle billettene som er solgt. Jeg antar at de fleste vil ha en fest på stadion sin, sånn ville i alle fall jeg sett det, mener Reiten.

Mener arrangøren bommer

Fotball-EM sparkes i gang 6. juli. Åpningskampen mellom vertsnasjon England og Østerrike spilles på Old Trafford som tar drøyt 75.000 tilskuere, og finalen spilles på Wembley som tar 90.000. Men en del av gruppespillkampene er lagt til langt mindre arenaer, blant annet Manchester City Academy Stadium som ikke tar mer enn 4700 tilskuere under EM.

Der spiller Julie Blakstad sine hjemmekamper i den engelske superligaen, men hun mener arrangøren bommet da de la mesterskapskamper dit.

– Interessen er mye høyere enn de hadde forutsett på forhånd. Jeg synes det blir dumt når man kanskje kunne fått 30–40.000 tilskuere på kamp, og så er det plass til så få som på vår stadion. Da er det veldig mange som ikke får billett, og det blir mindre trøkk for spillerne, fortalte Blakstad da NRK møtte henne i Manchester i mai.

DEN MINSTE EM-ARENAEN: Manchester City Academy Stadium tar vanligvis rundt 7000 tilskuere, men fordi UEFA ikke tillater ståplasser under EM er det kun kapasitet til å ta imot 4700. Foto: ED SYKES / Reuters

Mange av EM-kampene er allerede utsolgt, og det skal ha blitt solgt mer enn 450.000 billetter to uker før mesterskapet sparkes i gang. Dermed ligger arrangøren godt an til å doble antall tilskuere fra forrige EM, men trolig kunne de solgt enda flere billetter om stadionkapasiteten var større.

Blakstad er overrasket

At forklaringen bak stadionvalgene handler om at det var vanskelig å få klubber og byer til å ville arrangere EM, forstår Blakstad lite av.

– Først og fremst er det litt rart. England er jo en kjempefotballnasjon og med enorm interesse, så man skulle jo trodd at det å «hoste» et EM blir satt pris på, at man ønsker å være med å være arrangør for det. Det synes jeg er overraskende og synd egentlig.

STUSSER: Julie Blakstad mener arrangør har bommet når de har valgt hennes hjemmearena i Manchester som EM-stadion. Foto: JOHN CLIFTON / Reuters

– Tror du de hadde valgt andre EM-arenaer om de skulle fordeles i dag og ikke i 2019?

– Ja, jeg tror jo det. At kanskje man hadde skjønt at det var mer interesse for det, så når det er såpass lenge siden, er det jo vanskelig å forutse. Det er jo litt tanken bak det, at man ikke skal spille for tomme tribuner, men jeg håper jo og tror at det hadde vært litt annerledes i dag.