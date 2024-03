Fnyser av «hjernevaskede» eksperter – sendte uvanlig julekort for å berolige spillerne

Ståle Solbakken: Landslagsåret 2023 er over, og jeg og trenerteamet ønsker med dette å takke for din innsats. Som vi alle er enige om var sesongen en resultatmessig skuffelse, vi nådde ikke målet vårt som var EM-sluttspill sommeren 2024.



Vi i trenerteamet kjenner på motivasjon og revansjelyst for å lykkes med dette prosjektet ved neste korsvei, og vi håper du kjenner på det samme. Vi jobber hardt for å finne de små marginene og leter etter konkrete områder for forbedring der vi ikke kan bruke flaks eller uflaks til noe som helst.



Når det er sagt, når vi kikker bak resultatene, er vi overbevist om at våre prestasjoner utviklet seg i veldig positiv retning i 2023.



Spania har 21 poeng og «expected points» på 17,4 ut fra sjanser. Skottland fikk 17 poeng ut fra 11,7 «expected points». Norge fikk 11 poeng, skulle hatt 14,9. Vår «expected goals» imot var 6,41 lavere enn de 12 målene vi slapp inn i kvaliken. Vår «expected goals» var 12. best av alle lag i kvaliken og vi hadde det niende yngste laget i kvaliken. Vi hadde 4,19 «key passes» per kamp, altså pasninger som leder til sjanse, dette er bedre enn Italia, Belgia og England. Pasninger til siste tredjedel hadde vi 86,2, kun Spania og Frankrike var bedre i hele kvaliken. Vi hadde nest høyest «antall pasninger før motstander forsøker å vinne ballen», dette forteller at motstanderne har langt mer respekt for oss en tidligere. Bare Spania har høyere i hele kvaliken. Hele Europa ser et norsk landslag som har tatt store skritt med ball.



Disse tallene er på mange måter bare frustrerende siden vi ikke klarte målsettingen vår, men forteller likevel om et lag i stor fremgang. Vi skal fortsette fremgangen og bli så gode at ikke engang uflaks skal hindre oss i å komme til VM.



Våren 2024 vil by på treningskamper, vi legger opp til kamper mot OK motstandere, der vi får øvet godt før høsten 2024 og start av Nations League. Før den tid, takk for din innsats i 2023, vi ønsker deg lykke til med kampene fremover, vi sees snart.



Alt for Norge!



Ståle Solbakken og trenerteamet