Slår tilbake mot Solbakken: – Rett og slett en fiasko

– For meg er det en fiasko (om Norge ikke går til EM). Rett og slett en fiasko. «Vi skal kvalifisere oss til EM, det er 99 prosent sikkert» ble det sagt. Men vi er ikke blitt noe bedre enn vi var under Lars Lagerbäck resultatmessig.

Det er den nådeløse dommen fra tidligere landslagskaptein Kjetil Rekdal i VGTV-studioet torsdag kveld.

På pressekonferansen før Kypros-kampen, som Norge vant 4-0, avfeide Solbakken at det vil være en fiasko om Norge ikke kvalifiserer seg til EM.

Svaret får Rekdal til å stusse.

– Det kan godt hende vi er blitt bedre spillemessig og ditt og datt, men i fotball er det målene som teller og resultatene som blir avgjørende til slutt, kom det oppgitt fra Rekdal til VGTV.

– Ikke godt nok

Mannen som senket Brasil med det berømte straffesparket argumenterer med at Norge nå har det han kaller «verdens beste spiss, en av de mest kreative offensive spillerne i hele verden og spillere fra Benfica og Premier League».

– Ja, vi kan trekke gulloddet og komme inn bakdøra via Nasjonsligaen, men det vil for meg være en delvis fiasko hvis må komme inn der. Det kan hende, hvis vi kommer til EM via bakdøra, at vi kan dra nytte av det til neste kvalik. Men for meg er det egentlig ikke godt nok om vi ikke er blant de to beste i den gruppa, sier Rekdal.

– Dette han skulle måles på

NRK-ekspert Carl-Erik Torp er enig med Rekdal.

– Solbakken var krystallklar på at vi kunne forvente EM-deltagelse og et norsk lag som skulle være spisset inn mot denne kvaliken. Det var dette han skulle måles på, påpeker Torp.

NRK-eksperten mener det er lett å se at Norge har sett spillemessig bedre ut enn under de forrige landslagstrenerne.

– Men det bør også være forventet med de spillerne vi nå har i dette laget. Kommer vi til EM er det en suksess, uansett hvilken måte det skjer på. Da vil vi være i vårt første mesterskap på 23 år, understreker Torp.

UENIG: Carl-Erik Torp mener man må kunne forvente mesterskap med dagens spillerstall. Foto: Annika Byrde / NTB

På spørsmål fra NRK om Solbakken, etter Kypros-seieren torsdag kveld, står inne for at det ikke vil være en fiasko med neste sommers EM uten norsk deltakelse, svarer han:

– Selvfølgelig gjør jeg det. Jeg ser på hvordan vi presterer. Hadde dommeren blåst av etter 85 minutter mot Skottland, så hadde vi vært fantastiske og all jobben vi har gjort og den fremgangen vi har fått vært så mye større, sier Solbakken til NRK.

– Dette er en resultatbransje

Han trekker pusten og begir seg ut på en lengre argumentasjonsrekke:

– Jeg er fullt klar over at dette er en resultatbransje. Men vi har ikke vært der siden år 2000. Skal du da bytte stil, trener og spillere for å ta en ny vei, eller skal du bygge videre på det som fungerer brukbart? Vi vinner i hvert fall ganske mange fotballkamper og har høy seiersprosent. Det er ikke helt gærent, sier Norge-sjefen.

– Men samtidig så sitter Kjetil Rekdal hos VG og Carl-Erik Torp i NRK og sier at jo, det er en fiasko hvis det ikke blir EM. Har du forståelse for det?

– Ja, men selvfølgelig gjør de det. Det er jobben deres. Det lever jeg fint med. VG er en tabloidavis og NRK sier mye rart, de også. Det lever jeg godt med. Slik vil det alltid være, svarer han.

SER FREMGANG: Ståle Solbakken mener Norge er på rett vei. Foto: AP

Sander Berge skjønner at noen vil klistre en slik merkelapp på landslagets EM-forsøk hvis det nok en gang ender med sofasitting neste sommer.

– Med dette laget har det alltid vært et mål å komme til mesterskap. Det sier seg selv med det mannskapet man har. Men det er ennå ikke over og vi har ikke tenkt på om det går eller ikke går. Vi legger bare alt i potten og har to store kamper igjen, sier Berge til NRK.

Rekdal om 99 prosent: – Latterlig

Rekdal reagerer samtidig på at Solbakken uttalte han var «99 prosent sikker på EM-deltagelse» etter at VM-kvaliken sist.

– For det første var det ikke 99 prosent sikkert, for kampene skal spilles, og det er ikke sånn at du valser over Skottland, Georgia og Spania i den gruppa. For meg var det et latterlig høyt tall. Hadde han sagt 50/50, det kunne jeg vært med på. Men det var nok en klønete uttalelse i et skuffelsens øyeblikk etter å ha tapt mot Nederland, sier Rekdal.

– Helt ærlig så mente jeg jo det også (99 prosent). Jeg var ganske sikker på at vi skulle klare det og jeg tror fortsatt at vi kan klare det, sa Solbakken om prosentanslaget tidligere denne uken.

Hvis Norge faktisk skal kvalifisere seg til EM via gruppespillet, må Spania og Skottland beseires i de to siste gruppekampene.

Solbakken gleder seg til et fullsatt Ullevaal og skjebnekamp søndag.

– Nå går det veldig fort til søndag for både oss og Spania. Jeg tror det blir en jevn og tett kamp, sier Solbakken til NRK.

