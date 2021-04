Flo ferdig som sportssjef i Strømsgodset

Det melder klubben i en pressemelding lørdag kveld.

Der skriver Flo at han blant annet har elsket livet i klubben, men at det ikke bare er en jobb, men også en livsstil. Han føler seg privilegert som har fått masse tillit, men vurderer også at den har han brukt godt:

«I all beskjedenhet føler jeg at jeg har gjort en meget god jobb for Strømsgodset og at jeg har vist meg tilliten verdig. At jeg nå også ser på meg selv mer som en ekte drammenser enn en stryning sier vel også sitt. Jeg har slått rot i Drammen», skriver Flo.

Kritikk mot Flo-håndtering

Avskjeden med Strømsgodset skjer etter at Flo og resten av klubben har vært gjennom en svært turbulent tid. De siste ukene har det nemlig stormet rundt treneren han selv ansatte, nemlig Henrik Pedersen.

NÅ ER BEGGE FERDIGE: Jostein Flo smiler til trener Henrik Pedersen etter en seier over Ranheim i 2019-sesongen. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

En ansatt varslet nettopp sportssjef Flo om rasistisk oppførsel fra sin egen trener allerede i februar. Likevel måtte vi langt inn i mars måned før saken havnet på Strømsgodset-styrets bord. Håndteringen av dette varselet og hvor lang tid behandlingen har tatt, der Flo var sentral, var varslerens advokat sterkt kritisk til, ifølge VG.

I tillegg til ett internt varsel direkte til klubben har flere spillere anklaget eks-trener Pedersen for rasistisk oppførsel via NISO (Norske Idrettsutøveres Sentralorganisasjon). Fredag ettermiddag ble det også klart at Pedersen var ferdig i klubben.

– Kan være bra for klubben

Flo mener tiden er inne for ham til å tre av, men hevder det ikke har noen direkte sammenheng med innholdet i saken omkring Henrik Pedersen.

SCORET OGSÅ FOR GODSET: Jostein Flo, her under cupfinalen mot Vålerenga i 1997. Foto: Aleksander Nordahl / NTB

«Men det har en sammenheng i den forstand at Strømsgodset fra og med mandag skal begynne arbeidet med å finne en ny hovedtrener. Vi kan vel si at en ny epoke i Strømsgodset begynner mandag».

«Det er ene og alene mitt ønske og mitt standpunkt at jeg nå slutter i jobben som sportssjef i Strømsgodset. Det kan være bra for klubben å få inn nye krefter og ny energi når spillere og støtteapparat fortsetter oppkjøringen mot en ny og spennende sesong. Min beslutning er ikke tatt i løpet av noen hektiske dager i forbindelse med det siste trenerskiftet i Strømsgodset. Beslutningen har vokst frem over tid, noe både styreleder og daglig leder er kjent med. Det har på ingen måte vært en enkel beslutning».

Får ros av daglig leder

Ifølge Strømsgodsets pressemelding beklager klubbens daglige leder, Dag Lindseth Andersen, sterkt at Jostein Flo nå har bestemt seg for å slutte.

Han sier at Flo har lagt ned en helt enestående innsats i Strømsgodset, først som spiller og senere som sportssjef.

– Jeg vet ikke om noen annen person som har hatt en så langt karrierer på det aller høyeste nivået i norsk toppfotball, sier Lindseth Andersen.

– Jeg synes ikke det er for hardt tatt i å si at Jostein Flo, både i kraft av sine omfattende kunnskaper, arbeidskapasitet og sin omgjengelige væremåte, har vært den enkeltpersonen som sterkest har bidratt til at Strømsgodset etablerte seg, og senere har holdt seg, i toppen av norsk fotball.