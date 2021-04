Det var Nettavisen som omtalte avgangen først.

– Dette var ikke en exit jeg ønsket. Jeg er sterkt uenig og kritisk til både anklagene som er fremført, og til selve prosessen som er gjennomført. Det føles trist og meningsløst å forlate Strømsgodset og «drengene» på denne måten. Men slik denne saken nå har kommet ut av kontroll, og spesielt av hensyn til alle som elsker Strømsgodset, hadde jeg ikke noe annet valg enn å bidra til enighet om denne løsningen som nå ligger på bordet, sier Henrik Pedersen i en pressemelding.

– Hensynet til Strømsgodset som klubb, til spillerne, de ansatte, frivillige, sponsorer og – ikke minst - den deilige fansen, er tross alt viktigere enn hensynet til meg som enkeltperson, kommenterer Pedersen.

Beklager at samarbeidet avsluttes

Dermed må Pedersen slutte etter to år som hovedtrener i Drammen. Dansken tok over jobben etter Bjørn Petter Ingebretsen sommeren 2019.

– Det føles håpløst å kjempe mot anklager som ikke lar seg dokumentere, og som plukkes løsrevet frem - måneder og år etter at de angivelig utsagnene skal ha falt. Det blir nær umulig å forsvare seg ordentlig mot slike anklager, sier Pedersen.

Avgangen skjer etter hektisk møtevirksomhet i Godset-styret denne uken.

Ifølge Drammens Tidende var Strømsgodset-trener Henrik Pedersen og hans rådgivere samlet i et møte med Strømsgodsets administrasjon på et hemmelig sted. Fredag ble det også kjent at Christel Alsaker-Nøstdahl trakk seg fra styret i Strømsgodset, uten at hun ville kommentere årsaken nærmere.

Styreleder Ivar Strømsjordet beklager at samarbeidet med Pedersen avsluttes på denne måten.

– Vi er oppriktig lei oss for at vi skilles under slike omstendigheter. Vi ønsker Henrik alt godt videre i trenerkarrieren. Vi har dyp respekt for både den fotballfaglige jobben og arbeidet med alle mennesker som han har utført i klubben vår, sier Strømsjordet.

Styreleder i Strømsgodset, Ivar Strømsjordet. Foto: Christian Ziegler Remme / NRK

Varslingssaken mot Pedersen fortsetter

Daglig leder Dag Lindseth Andersen understreker at varslingssaken mot Henrik Pedersen ikke er avsluttet med avgangen.

– Varslingssaken mot Pedersen vil gå sin gang. Strømsgodset har engasjert ekstern juridisk bistand for videre håndtering av saken.

Lindseth Andersen sier videre at klubbens rutiner i varslingsaker også skal gjennomgås.

Det har stormet rundt Strømsgodset og Pedersen siden anklagene om uønsket oppførsel fra Pedersen ble kjent.

Klubben bekreftet varselet i en pressemelding, men slo mandag fast at dansken likevel fikk beholde jobben etter en «grundig intern utredning.

«Det er ikke dokumentert eller avdekket forhold som gjør at styret i Strømsgodset Toppfotball finner grunnlag for å avslutte samarbeidet med Henrik Pedersen», het det i pressemeldingen.

Likevel var ikke siste ord sagt.

Tirsdag kunne TV 2 melde at det til Norske Idrettsutøveres Sentralorganisasjon (NISO) hadde kommet ytterlige syv anonyme rasismevarsler på Pedersen.

Hektisk møtevirksomhet

Det førte til hektisk møtevirksomhet i Godset-styret, som innkalte til ekstraordinært styremøte onsdag kveld, uten at det ble fattet et vedtak der. Torsdag fortsatte møteaktiviteten på Marienlyst, og fredag informerte de altså pressen om den nye utviklingen.

Det er ikke offentlig kjent hva de konkrete episodene går ut på, eller hvilke personer i drammensklubben som skal være utsatt for bemerkningene fra treneren.

Pedersen har hele tiden avvist rasismeanklagene som rettes mot ham.

Strømsgodset-spillerne har foreløpig ikke kommentert avgjørelsen til styret.

