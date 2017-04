Flandern-trenden Kristoff frykter

Hør søndagens Flandern rundt direkte på NRK Sport DAB fra kl. 13.30, og på NRK P1 fra klokken 16.30.

– Jeg pleier å slite i den delen av løpet, for da ser jeg ikke noen ende på smertene, sier Alexander Kristoff om den siste trenden i vårrittene i Belgia.

29-åringen, som vant Flandern rundt i 2015, frykter at det som skjedde i fjor skal skje igjen.

Da kom det avgjørende angrepet rundt 33 kilometer før mål. Angriperen var regjerende verdensmester Peter Sagan, som fratok Kristoff sjansen til å ta sin andre Flandern-seier.

Slike angrep har Kristoff sett flere og flere av i belgiske ritt de siste årene. De kommer tidligere og tidligere i løpet.

– Det er ingen fordel for meg, bekrefter lagkapteinen.

– Sitter i hodet

De siste årene har løypa blitt lagt om flere ganger, senest før 2014-utgaven av Flandern rundt. De første årene etter endringene tror Kristoff at mange var redde for at løpet ville bli hardere, og ikke turte å prøve for tidlige brudd.

– Etter hvert som vi har kjørt løpene over flere år har folk fått mindre respekt for løypa og starter kjøret tidligere. Du ser år for år at det startes før med å kjøre hardt og folk angriper tidligere, forteller han.

– Hvorfor sliter du da?

– Det er nok mest mentalt. Det er nok ikke beina det står på. Det sitter nok i hodet, sier Kristoff, og legger til:

– Mellom 70 og 30 kilometer er jeg ikke inne i «finale-modus» og da har jeg kanskje ikke samme motivasjon som om det hadde vært nærmere mål. Nærmere mål får jeg et kick av at det ikke er lenge igjen, sier 29-åringen.

Tysk inntauingsplan

Flere av de andre klassikerne som har gått tidligere i år har også vist at tidlige angrep er en stor trussel mot flere av favorittene.

HJELPEREN: Tyske Tony Martin er mannen som skal taue Alexander Kristoff frem å slutten og tette eventuelle luker før spurten. Foto: Karim Jaafar / AFP

– At det avgjørende bruddet i årets Flandern rundt går tidligere enn det har gjort de siste årene, det tror jeg er mulig, fortsetter han.

Skjer det må bare nordmannen greie å henge på lagkamerat Tony Martin inn mot slutten.

– Han er en god mann til å tette luker som eventuelt skulle oppstå i bakker. Min kjørestyrke klarer kanskje å holde luka på samme tid, men jeg klarer ikke å komme nærmere.

Frykter ikke Sagan

Om planen lykkes er Kristoff trygg på at han kan bite godt fra seg på oppløpet.

29-åringen har jobbet hardt med farten før årets sesong, og frykter ikke kanoner som Peter Sagan i en spurt.

– Jeg står ikke noe tilbake for ham i en spurt. Men først må jeg komme meg dit, og det er der det første problemet ligger, sier Kristoff.