Tidligere denne måneden kom nyheten om at FIS hadde flyttet sin årlige kongress i 2020 til den thailandske turistbyen Pattaya. Det fikk skipresident Erik Røste, som nylig har blitt med i FIS-styret, til å reagere.

Til VG uttrykte han at han ville tvinge FIS til å stemme over kongressby på nytt.

Det forslaget ble i dag nedstemt. Kongressmøtet forblir i Pattaya.

– Det beklager jeg sterkt. Jeg mener FIS med dette sender helt feil signal, sier Røste i en pressemelding fra Norges Skiforbund.

Han sier til NRK at det var et «overveldende flertall» for at saken ikke skulle åpnes igjen.

– En by knyttet til sexindustri

Skipresidenten, som har vært på plass i Åre under VM de siste ukene, forteller at han ikke fikk tilstrekkelig støtte på dagens styremøte til å ta opp saken på nytt.

Han mener først og fremst valget av Pattaya som kongressby er beklagelig på grunn av byens renommé.

– Selv om jeg normalt ikke er tilhenger av omkamper, synes jeg dette var en så feil avgjørelse, først og fremst på grunn av det tvilsomme renommé knyttet til sexindustri som har preget denne byen i en årrekke, at jeg ønsket det skulle tas opp igjen på nytt, sier han.

Til NRK utdyper han utspillet.

– Det er rett og slett en dårlig beslutning, først og fremst på grunn av ryktet Pattaya har. Folk har en klar formening om hva Pattaya som by står for, og det er unødvendig for oss å sette oss i den situasjonen, sier han.

TURISTBY: FIS-kongressen i 2020 vil bli avholdt i Pattaya. Foto: Chaiwat Subprasom / Reuters

Tror det vil skade omdømmet

Det vil ikke være første gang FIS holder sin kongress i en by uten tilknytning til vintersport.

UNØDVENDIG: Erik Røste sier valget om å beholde Pattaya som kongressby skader omdømmet til organisasjonen. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

I 2016 ble den avholdt i Mexico, og i fjor var det Hellas som fikk besøk av Det internasjonale skiforbundet. Opprinnelig var det Marokko som fikk 2020-kongressen, før den altså ble flyttet til Thailand. Det tredje alternativet var Hongkong.

– Det skader omdømmet vårt. En dårlig beslutning overskygger alt det bra man gjør. Derfor mener jeg at vi ikke skulle ha satt oss i denne posisjonen, sier Røste til NRK.