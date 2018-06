– At alle guttene stiller til start er mitt store høydepunkt. Og sånn er det alltid. Hvis jeg kan stille tre gutter til start, er det en stor «höjdare» for oss, sier Gjert Ingebrigtsen.

Han rusler rundt på indre bane på Bislett og har ristet av seg det umiddelbare raseriet over harens innsats i Jakob Ingebrigtsens 1500-meter, der den yngste av løperbrødrene likevel satte ny personlig på 3.36,06 og sørget for at tre blad Ingebrigtsen nå troner øverst på lista over norske 1500-meterløpere gjennom tidene.

Det er over en halvtime siden stevneslutt, men både Jakob, Henrik og Filip Ingebrigtsen skriver fortsatt autografer til fansen på tribunen.

Filip og Jakob ble henholdsvis nummer fire og seks på avslutningsdistansen en engelsk mil med tidene 3.57,97 og 3.58,46. Begge fikk positive svar, uten å levere supertider denne gangen.

– Det er dette som er Bislett, det er dette vi er her for. Det er for publikum og for å bidra til at barn og unge får lyst til å løpe, sier han stolt, mens guttene gjør skrivejobben.

– Jakob hadde tatt det

Det store spørsmålet – som pappa Gjert også gjør seg sine tanker om – er hvem av sønnene som nå er sterkest i samløp.

– Er det mulig å si hvem som hadde vært best i dag hvis de hadde stilt i samme løp?

– Da hadde nok Jakob tatt det. Men de to andre trener tøffere og mye mer enn han gjør. De trenger litt mer tid.

– Så resultatet i dag er ikke mål på potensialet i EM om to måneder?

– Definitivt ikke, konstaterer Gjert Ingebrigtsen.

HAR OVERTAKET: Til tross for en fotskade den siste tiden, hadde ikke Filip Ingebrigtsen fryktet en duell mot sin formsterke lillebror på Bislett. Foto: Anders Skjerdingstad / NRK

Det siste er Filip Ingebrigtsen enig med faren i.

– Jeg vil karakterisere min form som god grunnform, der jeg ikke har fått kjørt så mye fartstrening, og har en del å gå på formmessig, sier han.

Mener EM-trippel er mulig

Men den regjerende europamestere på 1500-meter, som også tok VM-bronse på distansen i fjor, tror ikke han hadde tapt mot lillebror på Bislett heller.

– Jeg tror fortsatt jeg har et lite overtak på ham. Men han vokser og blir større og sterkere, sier Filip Ingebrigtsen.

Derfor ser han nå meget optimistisk på EM i Berlin. Han utelukker ikke gull, sølv og bronse til familien Ingebrigtsen på 1500-meteren.

– Hvis alle får gjort det vi planlegger av trening, så er det fullt mulig, konstaterer han overfor NRK.

Mamma sier ja

Det forutsetter naturligvis at alle tre stiller til start på den distansen.

– Vi får ta et familieråd på om Jakob skal springe 1500-meter i EM, får han lov til det?, sier Gjert Ingebrigtsen der han tusler rundt på Bislett-dekket, og snur seg mot kona Tone.

– Jeg synes han jobber så hardt for det målet. Hvis han vil det sjøl, skal han få lov til det. Han er god nok. Det er han som bestemmer, svarer løpermoren.

– Ja, det er det, erkjenner løperfaren.

– Men hvis vi stiller tre gutter på 1500-meter i EM, så blir det ekstremt nervepress, legger han til.

– For deg, ja?

– Ja, humrer han.

POPULÆR FAMILIE: Far Gjert og mor Tone (bak) tok seg i likhet med sønnene god tid til fansen på Bislett. Foto: Anders Skjerdingstad / NRK

– Bestemt for 17 år siden

At det i det hele tatt snakkes om familieråd, rister Jakob Ingebrigtsen bare på hodet av.

– Det har jeg bestemt for 17 år siden, sier 17 åringen til NRK.

– Jeg er jo 1500-meterløper, da er det veldig naturlig å springe 1500 meter i EM, konstaterer han, før han blir sendt ut på nedløping av faren.

Litt senere gjorde Henrik og Filip sin nedløping i Bislett stadions indre gemakker.

Så går turen til Stockholm. Der fortsetter Sirkus Ingebrigtsen søndag ettermiddag.