Det tok bare ett minutt for Erlend Hustad til å pådra seg to gule kort. I det 33. minutt fikk han gult kort for holding, mens i det 34. minutt kokte det helt over da han fikk sitt andre etter en albue som traff halsen til Brekalo.

UTVISNING: I løpet av ett minutt fikk Erlend Hustad to gule kort. Foto: Carina Johansen / NTB

Like etter situasjonen stormet Hustad bort til en Brekalo som lå nede og ga ham en solid skyllebøtte.

Han fulgte så opp med å gå tett oppi assistentdommer og kjeftet så mye at assistenten måtte dytte ham unna.

Frykter ikke ytterligere konsekvenser

Hustad selv forklarer situasjonen slik:

– Dommeren legger lista høyt fra start, og så har jeg et gult kort. Så er det et oppspill jeg vender bort. Så blåser det fra sidelinja. Når man må bruke ett minutt om det er gult kort, synes jeg det er litt tynt, sier han til NRK.

Men han innrømmer at han kunne vært litt roligere overfor assistentdommeren, selv om han ikke nødvendigvis legger seg flat.

– Den er ikke helt bra. Jeg sa bare han gjorde en stor feil, med en litt annen stemme enn nå. Såpass må man tåle når det er 16.000 på tribunen, mener Hustad.

– Frykter du flere kampers utestengelse?

– Nei, det bør være maks én kamp. Det er to gule kort, og ingen stygge forseelser. Den ene er jo feil. Alt annet enn én kamp blir jeg fryktelig overrasket over.

SÅ RØDT: Erlend Hustad ble utvist, noe han mener er en stor feil fra dommeren. Foto: Carina Johansen / NTB

Dommer Kai Erik Steen står på sitt: Han mener hendelsen kvalifiserer til gult kort nummer to.

– Vi vurderer det sånn at han har armene opp og ut, og setter den i nakke eller hals-region. Det er en hensynsløs måte å gå opp med armen på, sier han til NRK.

Selv om mandagens hoveddommer ikke så nøyaktig hva som skjedde, fikk han hjelp fra sine assistenter.

– Jeg fanger ikke opp det som skjer med armen, men jeg får gode innspill, sier Steen.

– Du har sett situasjonen på nytt?

– Ja.

– Og du er fortsatt like sikker?

– Ja.

Tripic mener det er unødvendig

Zlatko Tripic forteller til NRK etter kampen at han er usikker på hva som var rett i situasjonen.

– Jeg ser at hånda går oppi ansiktet. Det er vanskelig å si om det er gult kort eller ikke, men jeg kjenner David såpass godt at han hadde ikke lagt seg ned om han ikke traff ham. Det virker som assistenten var ganske sikker, men jeg må se bildene igjen, sier Viking-profilen.

Tripic innrømmer at reaksjonen til Hustad var unødvendig.

– Det er synd og dumt. Det er nok det som stjeler overskriftene. Jerv fortjener overskriftene på mer positiv måte, for de gjorde det veldig vanskelig for oss, sier han.

Slaktes av Jerv-treneren

Jervs trener Arne Sandstø er meget misfornøyd etter kampen. Han mener dommerne ødelegger kampen.

– Helt feil. Fullstendig feil. Det er ingenting som går i hans retning. Han løper rett i armen på ham, og det er ikke i nærheten. Det er veldig skuffende, for vi følte vi kunne stjele noe her borte. Han ødela for oss, sier Sandstø.

MISFORNØYD: Jerv-trener Arne Sandstø. Foto: Carina Johansen / NTB

Michael Karlsen, som var i studio hos Discovery, mente også at det andre gule kortet var noe billig.

– Det er feil gult kort. Han filmer, og gjør at Hustad får sitt andre gule, sa Karlsen.

– Jeg tror alle er enig i at det ikke er gult, sa Lars Bohinen.

Viking punkterte kampen

Så skulle Viking til slutt få hull på byllen. Det skjedde etter at ballen traff armen til Torje Wichne, som var på vei ned for å takle.

Veton Berisha tok straffesparket, og satte den sikkert i nettet etter 73 minutter spilt.

Så var det nevnte Brekalo som skulle sette spikeren i kista. Midtstopperen plukket opp ballen etter en ganske svakt slått corner, og sendte ballen i mål med få minutter igjen å spille.

Men så fikk vi se den såkalte «ketchupeffekten». Serielederen fortsatte å male på, og innbytter Mai Traore taklet inn Vikings tredje mål.