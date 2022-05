Fortvilte etter «skandaleavgjørelser» – Glimt reddet ett poeng på overtid

Ikke bare én, men to ganger bommet dommerteamet, ledet av Kristoffer Hagenes, på offside-annulleringer av mål til begge lag.

– Det er litt synd. Vi får en annullering som jeg skjønner lite av. Det er forferdelig dårlig dømming, sa Glimt-trener Kjetil Knutsen etter kampen, som endte 1-1.

Discoverys kommentator kalte situasjonene for «skandaleavgjørelser».

– Å bomme på én slik avgjørelse er jo katastrofe. Å bomme på to slike avgjørelser er utilgivelig, skrev TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen på Twitter.

Etter oppgjøret la dommer Hagenes seg flat og innrømmet at de gjorde feil ved begge anledninger.

– Vi bommer på to situasjoner, og det er vi sammen om. Vi er et team, og tar vare på ham (linjedommeren). Men det er hårfint, det er fotball og vi prøver å gjøre vårt beste hver kamp, sa dommeren til NRK.

– Det går fort for oss, og her skulle vi ønske vi holdt flagget nede på begge situasjonene, fortsatte han.

JUBLET: Joel Mvuka var iskald foran mål da han satte inn 1-1 for Glimt. Foto: Mats Torbergsen / NTB

– Vi ble snytt

Det var først Tromsø som skulle få et mål feilaktig annullert i den første omgangen, skal man tro TV-bildene. Eric Kitolano satte ballen kontant i mål, men linjedommeren var raskt oppe med flagget. På reprisen kunne man se at Glimt-back Alfons Sampsted var godt bak Kitolano da han mottok ballen.

– Man ser på bildene at det ikke er offside. Vi blir snytt for et mål der, sa Kitolano til Discovery i pausen.

– Jeg har akkurat sett TV-bildene, og det som er med disse situasjonene er at det første som ble annullert er det en stuss. Den er nok hårfin, og skulle ikke blitt annullert, sa dommer Hagenes etter å ha sett situasjonene i reprise.

Etter pause var det Glimt som skulle få smake på samme medisin. Hugo Vetlesen trodde han hadde utlignet for hjemmelaget drøyt ti minutter etter pause, men gleden skulle bli kortvarig.

Også denne gangen var linjedommer raskt oppe med flagget, og målet ble avblåst for offside. Avgjørelsen så svært tvilsom ut. På reprisen så man Vetlesen stå tydelig onside-plassert da han satte ballen i mål.

– Det er mer enn en halvmeter på riktig side og den skulle blitt godkjent. Vi har virkelig ikke lyst til å komme fokus, men så har vi bommet på en situasjon til hvert lag, og det er vi ikke fornøyd med, forklarte Hagenes.

Reddet ett poeng

Annulleringen skulle heldigvis ikke bli helt skjebnesvangert for Glimt. Joel Mvuka reddet ett poeng for Glimt på tampen, da han utlignet på overtid. Det var hans første mål i Eliteserien.

– Deilig følelse å komme innpå og score. Det betyr ganske mye, sa 19-åringen til NRK.

Det var Niklas Vesterlund som sto for Tromsøs mål like etter pause da bortelaget rullet opp et fint angrep.

FEIRET: Niklas Vesterlund jublet sammen med de fremmøtte Tromsø-supporterne etter sin scoring. Foto: Mats Torbergsen / NTB

– Vi kriger mye og viser at vi har lyst til å holde Glimt unna målet. Jeg synes at vi lykkes med det lenge. Akkurat nå er det veldig tungt, sa Vesterlund til Discovery etter kampen.

Aspmyra har de siste årene vært et fort for Bodø/Glimt, som nesten ikke har avgitt poeng på eget gress. Slik har det ikke vært i år. Tross redningsmålet på overtid, gjør poengtapet at Bodø/Glimt fortsatt «bare» står med én seier på eget gress i Eliteserien denne sesongen.