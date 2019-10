Fikk kosthold-advarsel til ny podkast: – Vi må være forsiktige

I august startet de to populære skiskytterprofilene podkast med idretten deres som tema.

– Det er det som er så deilig med podkast, at man kan snakke så mye skitt man bare vil. Det trives jeg godt med, forteller Tiril Eckhoff og flirer.

Hun er kjent for å være frittalende, og slippe løs følelsene. Egentlig skulle hun vært på ny podkastinnspilling når NRK møter henne under samling i VM-byen Anterselva, men makker Ingrid Tandrevold er blitt syk.

«Kant ut» handler hovedsakelig om toppidrett, og er for dem som vil lære litt om trening og skiskyting – og hvordan livet er som idrettsutøver. De ønsker å dele erfaring de selv har fått på veien til toppen.

– Vi har fått veldig mange positive tilbakemeldinger. Det er gøy å se at man kan påvirke de unge idrettsutøverne der ute til å ta noen bra valg og ha det gøy på veien, sier Eckhoff.

– Skummelt tema

Men helt frie tøyler har de ikke.

– Vi har også fått noen tilbakemeldinger på at vi må være forsiktige med hva vi sier. For vi har litt makt i det vi sier. Hvis vi skal snakke om ernæring, så er det et litt skummelt tema, slik at vi ikke gir noen flere problemer, innrømmer 29-åringen.

En ernæringsekspert fra Olympiatoppen har kommet med råd.

– Olympiatoppen har ikke hatt en rolle i podkasten. den styrer de uavhengig av oss. Den eneste involveringen jeg er kjent med, er at en av våre ernæringsfysiologer har utfordret dem på klok formidling rundt ernæringstemaer rettet mot unge utøvere, sier medierådgiver ved Olympiatoppen, Halvor Lea.

GØY PÅ TUR: Tiril Eckhoff og Ingrid Tandrevold har flere ganger uttalt hvor mye glede de har av hverandre på reise. Foto: Privat

Heller ikke landslagsledelsen ønsker at kosthold og ernæring skal være et mye omtalt tema i podkasten.

– Vi ønsker å ha fokus på de tingene vi driver med som er positivt, og vi synes det er altfor mye fokus på ernæring og kosthold fra før av. Det er bare en del av tingene som er viktig for å prestere, og trenger ikke så mye fokus, sier landslagstrener Sverre Waaler Kaas, som understreker at han synes de to kvinnene er flinke til å passe på hvordan de uttaler seg.

Vil være åpen

Eckhoff derimot, mener det også er viktig å snakke om baksiden ved toppidretten. Spiseforstyrrelser er blant tingene hun selv er opptatt av.

– Men jeg mener det er viktig å være åpen. Fordi jeg tror folk tenker at toppidrettstilværelsen er noe idyllisk, men sannheten er at den er så mye mer. Det er ganske tøft noen ganger, med mentale ting, det er spiseforstyrrelser, og mye man ikke får se i avisen. Det er mye følelser bak man ikke snakker om, mener Eckhoff.

– Jeg er ganske sikker på at vi kommer til å snakke om tøffe temaer, så jeg håper vi ikke får noe kjeft, legger hun til med et smil.