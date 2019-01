Laster innhold, vennligst vent.. For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

– Når du ser så mange utøvere som presumptivt er gode til å kjøre utfor faller, så må det gjøres noe. Vi kan ikke ha det sånn, sier NRK-ekspert Halvard Hanevold etter at også herrenes stafett ble preget av uvanlig mange fall.

Hanevold mener det må gjøres noe med løypen før fremtidige renn.

– De må dosere om løypen, legge om eller gjøre noe med underlaget. Det er jo et rent mannefall her.

– Det skal være VM her om noen år (2023). Dette er vel ikke VM-forhold?

– Nei, det er ikke det. Du kan si at det alltid er utøvernes ansvar å passe farten etter forholdene, men dette blir litt for drøyt, mener Hanevold.

Selv om de unngikk uhell ute i løypa, hadde de norske herrene en elendig dag på standplass. Fasiten ble to strafferunder og 16 ekstraskudd.

Svekket VM-kandidatur

Verken verdenscupleder Johannes Thingnes Bø eller storebror Tarjei Bø gikk søndagens stafett i Oberhof.

IKKE MED: Johannes Thingnes Bø. Foto: Henrik Myhr Nielsen / NRK

Det betydde at de fire som gikk for Norge – Vetle Sjåstad Christiansen, Lars Helge Birkeland, Erlend Bjøntegaard og Henrik L'Abée-Lund – hadde sjansen til å bevise at de vil ha gå en av de to ledige etappene under VM-stafetten i Østersund.

Det klarte de ikke. Totalt måtte nordmennene skyte 16 ekstraskudd og gå to strafferunder i Oberhof.

– Det er aldeles for dårlig. De to siste (Bjøntegaard og L'Abée-Lund) hadde sjansen til å styrke sitt kandidatur til VM-stafetten, men klarte det ikke, sa NRK-ekspert Ola Lunde etter målgang.

Norge ble til slutt nummer syv, nesten tre minutter bak Russland, som vant stafetten foran Frankrike.

Har lært av Fourcade

Johannes Thingnes Bø gikk ikke søndagens stafett, akkurat som han heller ikke gikk sesongens første stafett i Hochfilzen. Det knepet har han lært av Martin Fourcade.

– Det har absolutt hatt noe for seg og det var noe jeg først begynte med da Sigfried (Mazet) kom inn som trener. Det har fungert bra i fjor, og jeg kommer til å fortsette med det i år, sa Bø etter lørdagens jaktstart.

Fourcade gikk siste etappe for Frankrike, som ble nummer to bak Frankrike. Østerrike ble nummer tre.