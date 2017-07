Federer historisk med ny Wimbledon-triumf

Før finalen var 35-åringen likt med amerikanske Pete Sampras, men nå troner sveitseren øverst på listen. Federer vant søndagens finale 6-3, 6-1, 6-4 mot 28 år gamle Cilic.

Federer har nå vunnet 19 Grand Slam-titler, to av dem i år. Den første i 2017 kom i Australian Open i januar. Federer gikk gjennom årets utgave av Wimbledon uten å tape et sett.

NUMMER 19: Sveitseren slutter aldri å imponere. Foto: GLYN KIRK / AFP

Finalistene fulgte hverandre tett i starten av matchen, men på 2-2 brøt Federer serven til Cilic. Sveitseren gikk opp til både 3-2 og 4-2, og kroaten maktet ikke å svare.

I stedet brøt Federer på nytt på stillingen 5-3, da Cilic gjorde en kostbar dobbeltfeil, og sikret seg det første settet med 6-3.

Cilic trengte behandling

Federer fortsatte der han slapp i annet sett. 35-åringen brøt Cilic i settets andre game og var raskt oppe i 3-0.

– Anledningen blir litt stor for Cilic her, konstaterte Eurosport-kommentator Christer Francke, som tidligere i uken sa til NTB at han holdt Federer som favoritt til å vinne turneringen. Francke fikk rett i sin spådom.

Cilic måtte ha hjelp fra fysioterapeut på 3-0, uten at det var klart hva han trøblet med. Kroaten fortsatte å spille, men klarte ikke å følge med på Federers tempo. Sistnevnte brøt kroaten på 4-1, og plutselig var settet i boks med sterke 6-1 til veteranen.

ØYEBLIKKET: Her har Roger Federer nettopp avgjort finalen. Foto: ADRIAN DENNIS / AFP

Strake sett

Cilic konsulterte igjen sitt medisinske team før tredje sett. Han fikk behandling på den ene foten, men valgte igjen å spille videre.

På stillingen 3-3 i tredje sett fikk Federer fikk gjennombruddet han ønsket seg. Han brøt Cilic og holdt egen serve til 4-3 og 5-3. Cilic kjempet inn 4-5, men Federer var trygg i egen serve og vant settet 6-4.

Cilic avverget den første matchballen, men maktet ikke å stoppe den andre. Dermed ble det triumf i strake sett. Federer slapp jubelen løs da seieren var et faktum.