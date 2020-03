Får ekstra overgangsvindu

Viking trekker permitteringer

Onsdag starter Viking opp treningen igjen. Permitteringene er trukket tilbake. Etter to uker uten fellestreninger kan trener Bjarne Berntsen samle troppene igjen, melder Stavanger Aftenblad.



– Dette er en veldig god løsning for alle. For en arbeidsgiver er det veldig positivt å kunne trekke tilbake varslede permitteringer. Så får vi gjøre det så godt vi kan når det gjelder treningene, sier Berntsen, som kan planlegge treningene, men ikke selv være aktiv på feltet etter de siste retningslinjene som er kommet fra Norsk Toppfotball. (NTB)