Torsdagens kvalifisering ble utsatt til fredag klokken 14.30.

– Jeg er skuffet. Dette var et av årets høydepunkt som røk. Det er surt, sier Fannemel til NRK.

Det var nemlig duket for et beintøft uttak til det individuelle rennet i VM i skiflyging i Oberstdorf.

Daniel-André Tande, Robert Johansson, Johann André Forfang, Andreas Stjernen og Anders Fannemel er alle sterke flyvere, mens Halvor Egner Granerud hadde muligheten til å blande seg inn i kampen.

Tande best

VRAKET: Halvor Egner Granerud. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

Slik gikk det imidlertid ikke. Siden andre treningsomgang ble avlyst, ble Fannemel stående med hoppet på 183,5 meter, mens Granerud strakk seg til 184,5 meter.

Samtidig var de fire andre nordmennene blant de åtte beste. Aller sterkest var Tande, som klinte til med 223,5 meter.

– Det er et fair uttak. De gjorde det best i Kulm og i dag. Det har ikke funket så bra for meg. Jeg skulle helst hatt vært med og lekt i bakken, men jeg får heller være en god reserve, sier Fannemel.

– Jeg ser på meg selv som en medaljekandidat. Det ble ikke denne gangen her, sier Fannemel.

– Han slet

Stöckl påpeker at det alltid er kjipt å måtte vrake noen fra laget.

– Fannemel har potensial til å henge med i toppen, men han har dessverre ikke klart det, sier Stöckl.

– De andre fire kjørte på med en gang, mens Anders slet, legger han til.

NRK-ekspert Johan Remen Evensen påpekte også før uttaket at Fannemel har vært den mest ustabile.

Norge åpner uansett VM som den store favoritten både i det individuelle rennet og ikke minst i lagkonkurransen.

– Målet er alltid å kjempe i toppen. Vi må levere fire gode hopp, og skal være fornøyde med medalje, sier Stöckl til NRK.