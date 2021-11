– Jeg tenkte mye, sier Falla til NRK under landslagets mediedag i Livigno i Italia sist uke.

– Ingen situasjon jeg har lyst å være i

Hun forteller om hvordan hun hadde det da våren kom. Det var tid for å ta stilling til om hun ønsket å fortsette som landslagsløper.

Bak seg hadde hun lagt seg en berg-og-dal-bane av en sesong. Kroppen fungerte ikke sist høst. Hun slet stort med luftveiene, men i dag sier hun at det trolig også handlet om sykdom som satt lenge i kroppen.

Det var lite som var uprøvd, men det ville seg ikke i mesteparten av sesongen. Hun sier det bare var tungt, det var ikke gøy. Hun ville bare sove og slappe av.

– Det er ingen situasjon jeg har lyst å være i, sier hun.

Hadde bare fire-fem gode dager

Maiken Caspersen Falla, her underveis i landslagets mediedag i Livigno, Italia, sist uke. Foto: Torstein Bøe / NTB

Gnisten kom tilbake i januar og februar. Det fremstod nesten litt spesielt etter den høsten og tidligvinteren 31-åringen hadde hatt.

Derfor var det ikke sensasjonelt, men for mange overraskende da hun tok VM-sølv i Oberstdorf den 25. februar.

– Men når man skal telle opp etter sesongen så sitter man der og husker det som var dårlig òg. Og satt litt med følelsen om det var verdt det lenger.

– Det var kanskje fire-fem dager som var bra og resten var tunge.

– Hva sa du til trenerne dine da du sa ja til å være med på landslag ett år til?

Falla tenker seg godt om. Hun husker ikke samtalen i detalj.

– Men jeg sa hvert fall at vi måtte finne på en lur plan for jeg vil for alt i verden ikke havne der jeg var i fjor høst.

Landslagstrener Ole Morten Iversen husker samtalen.

– Maiken var nok litt skeptisk i våres om hun ville dette her ett år til hvis det ble så mye motgang i forberedelsene. Så visste hun ikke om hun orket å gå «all in».

– Går på bekostning av noe

LANDSLAGSTRENER: Ole Morten Iversen, her avbildet på samling tidligere denne sesongen. Foto: Terje Pedersen / NTB

Hun har ikke lagt opp og i stedet snart lagt bak seg noen uker i høyden. Men vurderingen om å gi seg må for alvor tas etter hvert, sier sprint-esset.

– Når man har vært på landslaget i 10 eller 11 år og så begynner plutselig kroppen å fungere dårlig ... Man setter jo pris på andre ting i livet enn å gå på ski. Og når man ikke får gjort det fordi man er så sliten av å gå på ski, så går det jo på bekostning av noe.

– Men jeg synes det er innmari gøy, det er nå jeg har det muligheten her og jeg har så lyst til å finne tilbake til den gode formen og den flytsonen som jeg har hatt før. Det er det som er så innmari gøy med det her. Når alt klaffer.

Venter fortsatt på at det skal løsne

Sammen med trenerne kom hun frem til en plan alle er fornøyde med. En plan som de har troen på frem mot OL. Men hun påpeker at hun må være usedvanlig smart og gjøre mange gode valg dersom hun skal hevde seg.

Kort fortalt handler det om å trene mindre, med mer overskudd, gjennomføre flere hardøkter og legge all mengdetreningen til side, sier Falla. Det har hun også klart og føler seg veldig bra, selv om det går periodevis opp og ned nå også.

– Jeg venter fortsatt på det skal løsne litt, sier hun.

– Jeg synes hun har vært flink til å følge den planen som gir stor grad av kontinuitet. Men ulempen er at hun føler at hun ikke er helt på hugget. Formen er ikke som for noen år siden. Men treningsarbeidet hun har gjort er godt nok til å gå mange gode sprintrenn til vinteren. Men ikke sesongstarten, hun trenger noen konkurranser, sier Iversen.

MESTERSKAPSLØPER: Maiken Caspersen Falla, her etter medaljeseremoni i h.h.v Sotsji (venstre) og Pyeongchang (2018). Foto: NTB

Har stor respekt for OL-uttaket

Hun er i hvert fall klar på at hun skal gå skirenn de fire første helgene. Det er hun nødt til. Først den nasjonale langrennsåpningen på Beitostølen om en snau måned. Deretter verdenscup i Ruka, Lillehammer og Davos.

Hun trenger det for å komme i form, ikke minst kvalifisere seg til OL.

Selv om 31-åringen er en mesterskapsløper av rang, med individuelt gull (Sotsji 2014) og sølv (Pyeongchang 2018), har Falla likevel stor respekt for uttaket.

– Jeg er litt redd for at jeg kvalifiserer meg som en av de siste til OL. Det er tøft. Det er fire som får gå for Norge.

– Det er mange som bare tror det bare er å gå og hente de plassene, men det er kamp, det er mange jenter på det laget her som legger ned jobben hver dag, hver time for å bli tatt ut på det laget, så jeg har ikke lyst til å ta det som en selvfølge, sier Falla.

– Hun kommer nok ikke til OL på resultatene fra i fjor. I hvert fall ikke i år når det er så trangt om plassene. Men det er likt for alle. Det blir tøffe tak. Vi vet det kommer en tidsfrist og utøverne vet de må prestere til de fristene, sier landslagstrener Iversen.