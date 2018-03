Det ble svensk seier på hjemmebane på sprinten i verdenscupavslutningen i Falun. Svenske Hanna Falk vant, foran Jonna Sundling og Marit Bjørgen.

Til tross for hjemmeseier var det Maiken Caspersen Falla som kunne juble høyest, etter å ha sikret seg den gjeve sprintkula som vinner av verdenscupen.

Det er tredje gang på rad for Falla, som denne gangen «feiret» med å ryke ut før finalen. Hun tok en fjerdeplass i den ene semifinalen, og tida ble for svak.

Etter løpet var hun ikke spesielt skuffet.

– Jeg bommer totalt taktisk i dag. Jeg bør nok heller prøve å ligge foran, og ikke ligge bak og prøve å jobbe meg inn. Sånn kan det gå. Jeg har vært i mange finaler, så det går greit, sa Falla til NRK rett etter løpet.

26 finaler på rad

Falla ledet med 48 poeng før dagens sprint, og med forfall fra Nilsson, på en andreplass, sikret Falla dermed sammenlagtseieren, til tross for at hun røk ut i semifinalen.

Hun ville likevel ikke legge seg bakpå.

- Jeg ville gjøre mitt beste, og som de andre er jeg sliten etter en lang sesong, men jeg er fornøyd med dagens resultat, sier Falla i FIS-intervjuet etter finalen.

Denne sesongen har Falla vært i en helt egen klasse. Av de 27 siste prologene hun har gått videre fra, har hun vært på pallen i 26 av dem.

Bjørgens første finale siden fødselen

Marit Bjørgen tok seg videre til sin første sprintfinale siden hun ble mor til Marius, og klinket til med en sterk tredjeplass.

– Veldig fornøyd med å komme til en finale og en tredjeplass. Hadde håpet å komme i front, men var litt for dårlig til det og når de klinker til er jeg veldig fornøyd med en tredjeplass, sier Bjørgen.

Sist hun var i en finale var i Drammen, for tre år siden.

– Det er klart jeg trives her i denne løypa. Veldig gøy. 38 år og still going strong, sier en blid Bjørgen.

Hvor lenge fortsetter du?

– Det har jeg ikke tatt noen avgjørelse på enda, avslutter hun.