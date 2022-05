Fagermo smadret av Rosenborg: – Bør begynne å se på andre kandidater

Klubben står dermed uten seier på fire kamper i serien, hvor tre av dem har endt med tap. To scoringer fra Ole Sæter og ett fra Stefano Vecchia og Adrian Pereira sørget for total ydmykelse for Fagermos menn.

– Man bør begynne å se på andre kandidater og retninger man skal gå i. Dette er åpenbart ikke riktig vei å ta Vålerenga til toppen av norsk fotball, sier NRK-ekspert Carl-Erik Torp om Fagermos fremtid.

PRESSET ØKER: Med tre seire og seks tap er Vålerenga kun tre poeng unna nedrykksplass i Eliteserien. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Vålerenga-kaptein Jonatan Tollås Nation var nedbrutt etter tapet.

– Det er helt forferdelig. Måten vi forsvarer oss på... Vi er så åpne. Gjerne snakk om forsvar og keeper, men dette gjelder hele laget. Det er utilgivelig, sier Nation til Discovery.

– Klarer Fagermo å snu dette denne sesongen blir jeg imponert. Ingenting virker å funke for han i Enga nå. Kan fort forsvinne i landslagspausen, skriver TV 2-journalist Jon Hartvig Børrestad på Twitter.

– En katastrofe

VIF-sjef Tuva Ørbeck Sørheim var tydelig før kamp at Fagermo satt trygt i trenerstolen i Oslo Øst. NRKs ekspert er kritisk.

– Jeg er usikker på om han vil få tid nå. Det er lite som tyder på at Vålerenga plutselig skal løfte seg her. Fagermo kjenner garantert på presset slik de presterer nå, sier Torp.

JUBEL: Stefano Vecchia feirer 2-0 med trener Kjetil Rekdal. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Fagermo har hatt et tydelig mål om å kjempe i toppen av Eliteserien med Vålerenga siden han ble ansatt i 2020.

– Det er en katastrofe så klart. Vi kan ikke legge skjul på det og skylde på det ene eller det andre. Det er for dårlig. Det er kollektivt for dårlig og det er noen feite individuelle feil som ikke burde være lov på dette nivået, sier Vålerengas sportssjef Joacim Jonsson til NRK.

– Hvordan i all verden har Fagermo tenkt å snu dette? Seks av ti kamper er tapt, og spillerne er milevis unna sitt beste, skriver TV 2-ekspert Jesper Mathisen.

Men til tross for det Jonsson kaller en katastrofe freder han Fagermos posisjon på Valle.

– Den er udiskutabel, slår svensken fast og mener det heller er andre områder de må endre på nå.

– Kommer det til å skje noe på spillerfronten i sommer?

– Ja, det kommer det til å gjøre. Det vil møbleres. Det kommer flere posisjoner. Vi skal i hvert fall ha en midtstopper og så trenger vi en back, en spiss og og en midtbanespiller. Det skal møbleres, sånn er det og sånn fungerer det, forteller sportssjefen.

Kjetil Rekdal smilte bredt etter storseieren mot gamleklubben, men er klar på at Vålerenga ikke bør gjøre endringer på trenerbenken.

– Jeg kjenner ikke til hva som skjer her, men fagermo er en meget dyktig fotballtrener og det er ingen trenere som vinner hele tiden. Det er viktig å ha tro på seg selv og fortsette med det du står for, mener Rosenborg-treneren.

Kunstscoring fra Vecchia

Kampen mot Kjetil Rekdals menn startet på verst tenkelig vis da Vålerenga-keeper Kjetil Haug gjorde en kjempetabbe. Ole Sæter, som fikk en sjelden kamp fra start, sendte av gårde et skudd fra distanse som gikk midt i mål. Ballen fikk en sprett, og Haug klarte på utrolig vis å slippe ballen forbi seg.

DOMINANT: Ole Sæter sto for halvparten av scoringene mot Vålerenga. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Et veldrillet Rosenborg-lag som satset alt på kontringer fikk igjen hyll på byllen da svenske Stefano Vecchia ble servert på venstresiden. En skuddfinte sendte Bjarnason bort, før gjestenes stjernespiller prikket ballen i vinkelen på utsøkt vis.

En kunstscoring fra Vecchia, før vondt ble til verre for Fagermo da Odin Thiago Holm måtte ut med skade like etterpå.

Fagermo-grep til ingen nytte

Vålerenga-treneren ble tvunget til å bytte Fredrik Oldrup Jensen for Holm, før Taofeek Ismaheel erstattet Henrik Bjørdal ved pause.

Men fire minutter ut i omgangen var Ole Sæter markant igjen, og tuppet ballen i nettaket etter et innlegg fra Adrian Pereira.

De over 1000 fremmøtte RBK-supporterne økte lydnivået enda et desibel da nevnte Pereira kunne passere inn 4-0 etter en glimrende kontring fra bortelaget.

Rosenborg ligger nå på en sjetteplass, ti poeng bak serieleder Lillestrøm. For Vålerenga ser det mørkere ut, med 11.-plass og tre poeng unna Jerv på nedrykksplass.