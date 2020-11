Etterlengtet hjemmeseier: – Kan ikke friskmelde Manchester United

Manchester United har slitt stort på hjemmebane til nå. Bare to mål og null poeng var fasit på Old Trafford denne sesongen fra storklubben.

Det ble ingen målfest ved denne anledningen heller, men endelig kunne Solskjær og United-spillerne juble for tre poeng på hjemmebane.

– Vi kan ikke friskmelde Manchester United på hjemmebane etter denne prestasjonen, konkluderer Brede Hangeland i TV 2-studio.

Nok en gang spilte videodommersystemet VAR en avgjørende rolle i kampen. Først fikk WBA omgjort det som virket som en korrekt idømt straffe.

Ole Gunnar Solskjær innrømmer at han mener det kunne vært dømt straffe i mot laget hans.

– I mitt hode er vi litt heldige, men denne ble ikke gitt og ikke en lik i Brighton-Villa tidligere i dag. Kanskje reglene er litt annerledes enn hva jeg er vant til, sier Solskjær.

Kort tid etter fikk Manchester United straffer. Bruno Fernandes fikk ta den på nytt etter at WBA-keeper Sam Johnstone var langt ute fra linja da han reddet den første.

– Vi trenger poeng i ligaen, det var en tøff kamp og vi kan gjøre det bedre. Vi skaper sjanser, men har kvalitet til å gjøre det bedre, sier en selvkritisk Bruno Fernandes i et intervju vist på TV2.

VAR-inngrep

Etter en dørgende kjedelig første omgang tok kampen virkelig fyr i den andre. Rett etter pause gikk Conor Gallagher i bakken inne i Uniteds sekstenmeter og dommer David Coote pekte på straffemerket.

Gallagher ble sparket på leggen av Bruno Fernandes, men etter en VAR-sjekk mente Coote at Fernandes hadde vært tilstrekkelig på ballen til å omgjøre straffeavgjørelsen.

Dommer David Coote sjekker reprisen av straffesparket han dømte for WBA. Avgjørelsen ble omgjort. Foto: Alex Livesey / AFP

– Jeg følte jeg traff ballen først og så spilleren, forteller Fernandes etter kampen.

I sosiale medier stilte mange spørsmål ved omgjøringen. Blant dem var tidligere WBA- og Portsmouth-spiller Nigel Quashie, som kalte dommeren for en «komplett skandale».

Ikke mange minuttene senere pekte Coote så på straffemerket i andre enden av banen. Et innlegg fra Juan Mata traff armen til Daniel Furlong.

Bruno Fernandes fikk to sjanser. På den andre klarte ikke Johnstone å reagere raskt nok etter portugiserens patenterte hopp i tilløpet.

Solskjær-elev stengte

Sam Johnstone spilte reservelagsfotball under Ole Gunnar Solskjær for et tiår siden. Da han endelig fikk sjansen mot gamleklubben var engelskmannen veldig ivrig til å vise hva han var god for.

Sam Johnstone var en meter ute fra linja da han reddet straffen til Bruno Fernandes, men spilte en flott kamp mot gamleklubben. Foto: Martin Rickett / Reuters

27-åringen vartet opp med en rekke strålende redninger, blant annet fra Martial i den første omgangen og Marcus Rashford i den andre.

West Bromwich var helt på høyde med vertene den første halvdelen av en meget innholdsrik andre omgang. En fantastisk redning av David de Gea og et tverrliggertreff var det nærmeste Midlands-laget kom scoring.