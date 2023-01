– Jeg ble litt satt ut. Det satt en der med et mobilkamera oppi meg da jeg satt på bommen. Jeg ble litt irritert, sier Andersen til NRK.

Med et hopp på 100 meter går han ut som nummer 18, 1.48 bak Johannes Lamparter. Selv forteller han at han ble sen på kanten og videre skjev i luften, noe han tror han tapte tre-fire meter på.

Og nettopp der kan mobilfilmingen ha spilt inn for Andersen.

– Det er ikke bra i det hele tatt. Det forstyrrer Espen i satsforberedelsene til skihoppet og ødelegger kanskje litt for det Espen skulle gjøre. Han var ordentlig frustrert da han kom ned, sier sportssjef Ivar Stuan til NRK.

– I utgangspunktet skal det ikke være veldig forstyrrende, når du sitter på bommen skal det være deg og dine oppgaver. Men hvis han kommer for nært, og han snakket om at han var nesten oppe på bommen. Så er det klart at det er forstyrrende. Det skal jo ikke være der når det er et skirenn, sier NRKs hoppekspert Anders Bardal.

– Litt av et opplegg

Den tidligere kombinertprofilen Magnus Moan mener det kan ha ført til usikkerhet for Andersen.

– Tankene er at han begynner nok å lure, siden han får det med i sidesynet. Kanskje dobbeltsjekker bindingene sine en ekstra gang. Jeg mener at han har ingenting der å gjøre, sier den tidligere kombinertprofilen Magnus Moan i NRKs vinterstudio.

Andersen selv sier han prøvde å unngå å tenke på det.

– Han sitter jo nesten og tar på meg når jeg skal hoppe på ski. Jeg blir litt irritert over at det skal være lov at en kar sitter rett ved siden av meg. Jeg skal jo ignorere slikt og hoppe på ski, men du kan ikke holde på sånn heller, sier Andersen.

FRUSTRERT: Espen Andersen. Foto: Terje Pedersen / NTB

– Snakket du noe med han eller kommuniserte dere?

– Jeg prøver å ikke tenke på det når jeg sitter på bommen. Når jeg nesten ikke har plass til hånden fordi det sitter en kar ved siden av meg ... Det er litt av et opplegg, svarer Andersen.

Rennsjefen beklager

Stuan forteller videre at Andersen var forbanna da han kom ut fra bakken.

– Han følte det hadde blitt ødelagt for ham og det er meningsløst at slikt skal skje, sier Stuan og fortsetter:

– Dette er veldig uvanlig og helt unødvendig. Dette er bare tull.

Rennsjefen i kombinert for Det internasjonale ski- og snøbrettforbundet (Fis), Lasse Ottesen, beklager det hele.

– Jeg har sett bildene i etterkant og ser at det er et forstyrrende element som ikke skal være der. Det må vi selvfølgelig rydde opp i. Heldigvis er han ikke fysisk i veien, men uansett er det en forstyrrelse både i forberedelsene og det som skal skje for Espen. Det er veldig beklagelig, sier Ottesen til NRK.

RENNSJEF: Lasse Ottesen. Foto: Terje Pedersen / NTB

Nordmannen sier de nå har startet arbeidet med å finne ut hvem personen var, men er klar på at personen ikke skulle vært der.

– Vi må ta en prat med ham først, for å høre hvem han er og hvorfor han var der. Men det er ingen tvil om at det blir konsekvenser for ham, og så skal vi beklage overfor Espen at slikt noe skjer, sier Ottesen om mulige konsekvenser.

Ottesen legger til at den norske leiren kunne klaget før hopprennet var over, men ettersom de først ble gjort oppmerksom på det etter at rennet var ferdig, vil han ikke få hoppe igjen.

Etter hopprennet leder Johannes Lamparter før det siste rennet i Seefeld-trippelen. Jens Lurås Oftebro går ut som nummer fire, 38 sekunder bak.