Det forteller Miles Jacobson, mannen bak Football Manager-spillserien i et intervju med fotballnettstedet Goal.

– Vi har hatt noen problemer med Haaland under utviklingen av det nye spillet. Han er som en maskin. Han er en latterlig spiller, sier han.

Miles Jacobson er studiodirektør for Sports Interactive, studioet som årlig gir ut Football Manager-spillene der man kan leve ut drømmen om å være trener for en klubb eller et landslag.

Det nye spillet, Football Manager 23, lanseres 8. november, og da er det nok mange som kunne tenke seg å være sjefen til en av verdens aller heteste spisser: Erling Braut Haaland.

Og det er nok mange som kvier seg for å spille mot ham.

BØTTER INN: Erling Braut Haaland scorer på bestilling. Her jubler han for scoring mot Nottingham Forest sammen med lagkamerat Bernardo Silva. Foto: JASON CAIRNDUFF / Reuters

Ifølge Jacobson sprenger nemlig Haaland skalaen.

Football Manager-entusiast og Premier League-kommentator Kasper Wikestad har allerede slitt med Haalands vanvittige scoringssnitt i den forrige utgaven av spillet, Football Manager 22, og blir ikke overrasket om nordmannen viser seg å være enda bedre i den kommende utgaven.

– Hvis han blir enda bedre enn han var i forrige er det litt kjedelig. For han er faktisk kjedelig god der også. Haaland gir en ekstra vanskelighetsgrad til de som spiller. Han er som en juksekode, sier Wikestad.

FM-ENTUSIAST: Premier League-kommentator Kasper Wikestad. Foto: Geir Olsen / NTB

Kan påvirke alle andre

I Football Manager-spillene deles spillernes kvaliteter opp i tre kategorier: Tekniske ferdigheter, fysiske ferdigheter og mentale ferdigheter. Under disse finner man en rekke underkategorier der ferdigheten rangeres fra 1-20, der sistnevnte er det høyeste man kan ha.

Spillerne vurderes i alt fra avslutninger til overblikk, besluttsomhet og styrke. Og det er nettopp her utfordringen oppstår, ifølge Jacobson.

– Det største problemet med Haaland er styrken. Han har endret på hva det betyr å ha 20 i styrke for fotballspillere. Det blir interessant å se hvordan det utvikler seg, fordi han er fortsatt så ung.

Og det at Haaland er så god nå - i en alder av 22 år - kan, i hvert fall i Football Managers simulerte fotballverden, få konsekvenser for alle andre.

– Vil det at han er så god til å påvirke alle andre spillere i verden? Kommer alle andre til å være dårligere fordi han er så god?, spør Jacobson, som også trekker frem PSG-stjernen Kylian Mbappé.

– Forrige uke ble jeg tilsendt en skjermdump til godkjenning der Haaland scoret sitt 60. mål for sesongen. Jeg måtte si nei, fordi folk ville ikke trodd på det om det skjedde. Men det utrolige er at han er på vei mot det, forteller Jacobson.

Den norske storscoreren har bøttet inn med mål siden han byttet ut Borussia Dortmund med Manchester City i sommer, og står med 20 mål på 14 kamper i alle turneringer. 15 av målene har kommet i Premier League, mens han har nettet fem ganger i Champions League.

Her kan du få et tilbakeblikk på to av dem:

Haaland og City kjørte over FCK - bilder med tillatelse fra TV 2

– Generasjonsdefinerende

Wikestad får bare spilt Football Manager sporadisk på grunn av jobb og reiser, men forteller om prosjektet han hadde i det forrige spillet. Han bestemte seg for å lede Nottingham Forest med mål om å gjøre dem til en toppklubb.

Det ble ikke så enkelt da Liverpool signerte Haaland fra Borussia Dortmund.

– Da vant Liverpool ligaen ti år på rad og Haaland scoret i snitt 50 mål per sesong. Hans beste sesong endte med 68 mål, og Norge tok seg i samme tidsrom til to EM-finaler, forteller han.

I RØDT, HVITT OG BLÅTT: Dersom Erling Braut Haaland og Norge blir like gode som i Football Manager-spillene, kan det bli mye moro for det norske landslaget i årene som kommer. Her fra en bortekamp mot Slovenia i september. Foto: ANTONIO BRONIC / Reuters

Og Wikestad mener at de elleville, dog simulerte, spilltallene til Haaland ikke nødvendigvis er urealistiske.

– Vi har sett det før, for det var litt sånn da Lionel Messi og Cristiano Ronaldo utviklet seg til å bli så gode som de ble. Men det er bare disse generasjonsdefinerende spillerne som gjør det, sier Wikestad.

Nordmannen, som nylig ble nummer ti i Gullballen-kåringen, får lørdag en ny sjanse til å pynte på sin allerede imponerende statistikk når Manchester City tar imot Brighton hjemme på Etihad Stadium klokken 16.00.