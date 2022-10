Erling Braut Haaland er historisk som den første norske herren som er blant de ti beste i Gullballen-kåringen noensinne.

Det fikk Chelsea-legenden Didier Drogba til å dra en spøk på Barcelona-spiss Robert Lewandowski, som fikk Gerd Müller-trofeet som sist sesongs beste spiss.

– Det blir ikke lett neste år, sa Drogba med et bilde av Haaland i bakgrunnen.

– Sesongen er fortsatt lang, flirte Robert Lewanowski, som møtte Haaland flere ganger da begge spilte i Bundesliga for henholdsvis Bayern München og Borussia Dortmund.

– Jeg vet at den nye generasjonen kommer, men jeg har fortsatt ikke sagt siste ord, avsluttet Lewandowski.

SPISSHELT: Robert Lewandowski, nå Barcelona, spilte sist sesong for Bayern München. Foto: BENOIT TESSIER / Reuters

Haaland har hatt en forrykende start på 2022/23-sesongen med 20 mål på 14 kamper for Manchester City. Han er i øyeblikket toppscorer i Premier League med 15 mål. Kun Barcelonas Robert Lewandowski og Liverpools Mohamed Salah matchet nordmannens fem scoringer i Mesterligaen hittil.

Men de prestasjonene var i utgangspunktet ikke en del av vurderingen.

City-herjingen teller ikke

Dessverre for Haaland er kriteriene for Gullballen endret før årets utdeling. I stedet for at kalenderåret vurderes, er det prestasjonene sist sesong som teller.

MÅLMASKIN: Erling Braut Haaland. Foto: LEE SMITH / Reuters

Jærbuen har ikke stukket av med trofeer det siste året, men var selvskreven på sesongens lag i Bundesliga etter 22 mål på 24 kamper for Borussia Dortmund. Totalt ble det 29 mål på 30 kamper i alle turneringer

Benzema ble tildelt Gullballen

Den franske Real Madrid-spissen Karim Benzema (34) stakk av med Gullballen etter en fenomenal sesong. Erling Braut Haaland (22) ble kåret til nummer ti i verden.

Spissveteranen Benzema ble tildelt Gullballen etter å ha blitt kåret til årets spiller i spansk La Liga og Mesterligaen etter å ha ledet Real Madrid til seier i begge turneringene.

STILTE SAMMEN MED SØNNEN: Karim Benzema var til stede med sønnen Ibrahim. Foto: BENOIT TESSIER / Reuters

Benzema har vært nominert til den prestisjetunge prisen ni ganger tidligere, men da har Ballon d’Or-trofeet endt i hendene til Cristiano Ronaldo, Lionel Messi eller Luka Modric.

Han vant prisen med Sadio Mané, Robert Lewandowski og Kevin De Bruyne som de nærmeste utfordrerne.

Karim Benzema (34) Ekspandér faktaboks Navn: Karim Mostafa Benzema Født: 19. desember 1987 i Lyon Nasjonalitet: Frankrike Klubb: Real Madrid Tidligere klubber: Lyon (2004–2009) Utvalgte meritter: Mesterligaen (5): 2013/14, 2015/16, 2016/17, 2017/18, 2021/22

Spansk La Liga (4): 2011/12, 2016/17, 2019/20, 2021/22

Fransk Ligue 1 (4): 2004/05, 2005/06, 2006/07, 2007/08

VM for klubblag (4): 2014, 2016, 2017, 2018

Spansk cup (2): 2010/11, 2013/14

Coupe de France 2007/08

Nasjonsligaen 2020/21

Cristiano Ronaldo – som har vunnet prisen fem ganger – endte på en 20.-plass i årets avstemming. Lionel Messi endte utenfor de 30 beste sist sesong. Argentineren har vunnet Gullballen hele syv ganger.

Hegerberg nominert

Ada Hegerberg var blant de 20 kvinnelige spillerne som var blant finalistene.

Norge- og Lyon-spissen vant Gullballen i 2018. Det påfølgende året vant amerikanske Megan Rapinoe etter USAs VM-triumf.

Mandag kveld tok Barcelona-spiller Alexia Putellas sitt andre strake trofé.

Hegerberg ankom prisutdelingen sammen med lagvenninnene Selma Bacha og Christiane Endler. Ingen av dem endte opp blant de fem finalistene.

Den norske spissdronningen endte på en 7.-plass.

PYNTET TIL FEST: Selma Bacha, Ada Hegerberg og Christiane Endler. Foto: ALAIN JOCARD / AFP

PS! Gavi (Barcelona) vant prisen for sist sesongs unge spiller og Sadio Mané vant Socrates-prisen for sitt engasjement utenfor fotballen. Robert Lewandowski vant Gerd Müller-trofeet som den beste spissen i 2022/23-sesongen for andre år på rad, mens Thibaut Courtois (Real Madrid) ble kåret til beste keeper.