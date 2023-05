– Real Madrid har ikke vært i nærheten. De har ikke det. Slitt med å angripe, slitt med å forsvare seg, konstaterte TV 2-ekspert Jesper Mathisen like før slutt.

For på en kveld der Erling Braut Haaland bommet på tre store sjanser, viste Manchester City hvor komplett de er som mannskap. Fra start til slutt dominerte de kampen mot Real Madrid, som senest for en uke siden holdt de lyseblå til 1–1 i Spania.

– Det er utrolig. Å spille for dette laget og å spille en så stor rolle i det å ta laget til finalen er stort for meg personlig, sier City-ving Jack Grealish til TV 2 etter kampen.

– Vi gikk etter de hele kampen. Vi gjorde noen taktiske endringer og det fungert.

Manchester City kjørte over Real Madrid på vei til finalen

Sluttresultatet ble fortjent 4–0, 5–1 over to kamper. Og etter kampen kunne Haaland feire den norske nasjonaldagen med flagget rundt skuldrene.

– City har levert et eventyr av en fotballkamp, sa Mathisen – og mente det motsatte om motstanderne:

– Real Madrid har levert en flau og pinlig forestilling.

Dermed er det duket for finale mellom Inter og Manchester City i Istanbul, den 10. juni. Før den tid kan Haaland og gjengen sikre seg både Premier League- og FA-cupen.

Rystet Madrid fra første minutt

City ruset ut fra start, hadde full kontroll på midtbanen og søkte ut mot driblevingene Bernardo Silva og Jack Grealish, som snurret rundt med motspillere på hver sin kant.

Vertene innkasserte sin første store sjanse etter snaut 13 minutter spilt, selvfølgelig ved toppscorer Haaland. Han satte hodet på et frekt innlegg fra Grealish, men Real Madrid-keeper Thibaut Courtois blokkerte forsøket. Åtte minutter senere stod nok en gang belgieren i veien for Haaland.

Da nordmannen ikke hadde sin beste dag foran mål, kunne City-trener Pep Guardiola lene seg på andre kvalitetsspillere på topp.

TV 2-ekspert: – Ikke i nærheten

Bernardo Silva ble effektivt sendt alene gjennom med Courtois etter en smart pasning fra Kevin De Bruyne. Portugiseren banket ballen i mål bak belgieren.

– De spiller Real Madrid trill rundt! utbrøt TV 2-kommentator Øyvind Alsaker.

Ti minutter før pause satt den igjen fra samme mann.

– Real Madrid er ikke i nærheten av å henge med, konstaterte TV 2-ekspert Jesper Mathisen etter Citys andre mål.

HERJET: Erling Braut Haaland gratulerer Bernardo Silva etter kampens første mål. Foto: OLI SCARFF / AFP

Vertene slapp seg noe bakover i banen i andre omgang og Real Madrid fikk noen flere ballberøringer, men de var ikke i stand til å matche Pep Guardiolas mannskap.

Mesterligaens store lag det siste tiåret fant ingen vei tilbake.

Og da et frispark fra Kevin De Bruyne fant veien til mål via Eder Militao, var avansementet sikret. På overtid scoret Julian Alvarez kampens siste mål.

FEIL VEI: Eder Militao satte ballen i eget mål. Foto: JASON CAIRNDUFF / Reuters

Ustoppelige Manchester City er klar for sin andre mesterligafinale på tre sesonger. For to år siden endte det med tap mot Chelsea.