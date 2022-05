Enorm dramatikk da City raknet på overtid – Benzema-straffe sendte Real Madrid til finale

Etter en vanvittig snuoperasjon er Real Madrid klare for finalen i mesterligaen – der Liverpool blir motstander. Men det var ingen lettvint vei dit for spanjolene.

Det kokte nesten over på Santiago Bernabeu da semifinalen var inne i overtiden. Etter at Riyad Mahrez scoret etter 73 minutter, så det nemlig mørkt ut for Real Madrid, men så skulle kampen ta en vanvittig vending.

21-åring snudde kampen

For snuoperasjonen startet med en unggutt. 21 år gamle Rodrygo reduserte etter 90 minutter og tente håpet for Real Madrid.

Og publikum hadde neppe rukket å få igjen pusten før brasilianske Rodrygo styrket heltestatusen hos hjemmefansen nok en gang. For like etter scoret brasilianeren igjen, og dermed var det full kamp igjen – og duket for ekstraomganger.

SCORET TO: Real Madrids Rodrygo sikret ekstraomganger. Foto: Bernat Armangue / AP

Tross en liten pause og slitne bein, så roet ikke kampen seg ned med det første. Kun fem minutter inn i ekstraomgangene tas Benzema av Dias inne i boksen, og det blåses straffe.

Den tar Benzema på egen hånd. Og selv om han ikke gikk for en panenka-variant som han gjorde i forrige møte, var han sikker fra elleve meter. Benzemas 43 scoring denne sesongen sendte Real Madrid til mesterligafinale.

– Det er ikke mulig å sette ord på dette, sa TV 2s ekspertkommentator Jesper Mathisen etter kampen.

– Dette må være det sykeste vi har sett.

Se Benzema-straffen og resten av målene her:

Real Madrid 3-1 Manchester City - Bilder fra TV2 Du trenger javascript for å se video.

Tidlig krangel

Det var høy temperatur ute på gressmatta også i første omgang. Før det var spilt ti minutter havnet Luka Modric i klinsj med Aymeric Laporte. City-spillerne hadde samlet seg rundt dommeren etter at de fikk frispark, og Modric prøvde til slutt å blande seg inn i diskusjonen.

BRÅK: Det kokte mellom spillerne tidlig i kampen. Foto: PIERRE-PHILIPPE MARCOU / AFP

Det hele endte med at kroaten dyttet til Laporte, som deretter svarte med å slå kroaten. Laporte falt i gresset, men dommeren serverte begge det gule kortet.

En som derimot ikke pådro seg noen gule var Casemiro, som ifølge flere burde hatt et par kort i den fargen.

– Casemiro kunne hatt tre gule. Fått null, skrev Morten Langli på Twitter.

Og dommeren var ikke særlig strengere etter pausen.

– Jeg fatter ikke hvorfor dommeren ikke har delt ut flere gule kort i denne kampen, sa TV 2s Mathisen like etter hvilen.