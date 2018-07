Eriks trøye var hvit av kroppssalt etter å ha syklet Tour de France-fjellet åtte ganger

Erik Nordlie kan virke som en helt gjennomsnittlig kar med kone, barn og en jobb innenfor økonomi. Men han har en litt spesiell hobby.

På fritiden liker han å sykle opp og ned den samme bakken i 16 timer.

– Det er vel for de spesielt interesserte. De som trives med å sykle og som liker å ha det vondt over lang tid. Så det er den mentale øvelsen som er mest krevende, forteller Nordlie.

Som en av de første i Norge begynte han med «everesting» i 2015. Fenomenet går ut på å sykle det samme fjellet helt til man har nådd samme høydemeter som Mount Everest – verdens høyeste fjell, med topp på 8848 høydemeter.

SVETT: Erik Nordlie svettet så mye at trøya ble hvit av kroppssalt under kraftprøvelsen opp og ned Tour de France-fjellet. Foto: Erik Nordlie / Privat

Kongeetappen

Da muligheten til å prøve seg på sykkeltempelet Alpe d'Huez dukket opp, bestemte Nordlie seg for å utnytte muligheten til å «evereste» Tour de France-fjellet.

– Når man har en litt travel hverdag er det viktig å snike inn gode sykkelopplevelser. For meg var det naturlig å få mest mulig ut av turen, og det var å sykle opp og ned så mange ganger jeg kunne i løpet av et døgn.

På bloggen til den erfarne hobbysyklisten kunne man følge det brutale forsøket. Det tok ikke mange timer før Nordlie sleit på det som kalles kongeetappen av Tour de France.

«Opp andre gang: Likevel begynner jeg å bli skikkelig trøtt og tar meg selv i å duppe av og våkne igjen med et rykk»

Og etter seks ganger opp monsterfjellet var tonen en annen.

«Jeg snakker ikke i hele setninger lengre. I det jeg maner meg til å begi meg på neste nedstigning tenker jeg på hvor mye jeg hater denne idiotiske sporten»

Nesten bortkastet forsøk

Men etter 16 timer og åtte ganger opp og ned fjellet, hadde tobarnsfaren syklet de 8846 høydemeterne som kreves for å ha gjennomført en «everesting».

FIRE GANGER: En sliten syklist innser han er halvveis. Foto: Erik Nordlie / Privat

Kraftanstrengelsen var synlig på flere måter. Nordlie beskriver på bloggen sin hvordan det må ha vært «en halvkilo salt og mineraler i trøya» han hadde hatt på seg - på grunn av alt han hadde svettet ut.

– I begynnelsen følelse det som at du tråkker langt under kapasitet – at det nesten er for lett. Men når du kommer halvveis ut i økta kjenner du at kroppen begynner å bli lei og trøtt.

Etter å ha kjempet seg gjennom sult, søvnmangel og temperaturer som varierte fra to til 30 plussgrader, holdt hele forsøket på å gå tapt da GPS-en nesten gikk tom for strøm.

– En «everesting» blir ikke godkjent før du kan dokumentere at økta er i orden. Det hadde jo vært dumt hvis GPSen døde 500 meter før mål.

– Herlig type galskap.

NRK-ekspert Ole Kristian Stoltenberg, som torsdag skal kommentere proffene opp det populære fjellet, sier følgende om Nordlies «everesting» opp Alpe d'Huez:

– Du skal ha litt seig psyke for å kjøre opp og ned den samme bakken, og så skal du ha god fysikk for å klatre såpass mange høydemeter. Det er en smule galskap, men en herlig type galskap.

Nordlie selv er ikke uenig med NRK-kommentatoren. Men en av grunnene til at han elsker sykkelsporten er at det finnes plass til sånne som han.

– Jeg syns det er kult å være en del av en sport hvor det er rom for denne type galskap også.