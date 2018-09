Er dette Federers beste slag noensinne?

Roger Federer gikk relativt enkelt videre mot australske Nick Kyrgios i lørdagens tredje runde av US Open, men så er det heller ikke resultatet folket snakket om i etterkant.

For etter to vunne sett, på stillingen 3–3 i tredje, er Kyrgios helt sikker på at han tar poenget. Før Federer, som har vunnet US Open fem ganger i sitt 37-årige liv, tar fram en sprint fra aller øverste hylle.

Da er det ikke annet å gjøre enn å hente fram dette ansiktet:

SÅNN: Nick Kyrgios kunne ikke tro det han så på banen lørdag kveld. Foto: Jason DeCrow / AP

For ordens skyld: Det ER et tillatt skudd.

Et helt umulig skudd å trene på, mente sveitseren etterpå.

– Treningsbaner er så smale at jeg hadde løpt rett i gjerdet, forklarte han.

– Derfor er det bare mulig å gjøre på centre court.

Federer gjorde forholdsvis kort prosess etter slaget, og kampen endte 6-4, 6-1, 7–5.

– Den skal på Insta

Etter kampen hadde Kyrgios ikke kjølnet, og han var full av beundring for Federer.

– Du gode Gud, det slaget var utrolig. Jeg kommer til å legge det på Insta, sa han til hjemmeavisa Sydney Morning Herald etterpå.

Kyrgios reagerte iallfall kjapt på Twitter, en gullgruve for fans av den livlige australieren, og tennisverden lot det heller ikke fare forbi ubemerket.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Federer går videre til fjerde runde, der han møter en annen australier, John Millman.