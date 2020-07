Enorm økning i sjakk-juks – 10.000 kastet ut fra nettsted på én måned

– Med internettsjakken har det eksplodert, sier Atle Grønn til NRK.

De siste månedene har han selv sett flere partier selv der spillere er tatt i juks. Han er frustrert over at juksingen kun diskuteres i utlandet.

– Jeg kjenner til flere norske tilfeller. Nordmenn er ikke noe bedre enn russere og amerikanere. Det jukses over hele fjøla, sier Grønn.

FRUSTRERT: Sjakkekspert Atle Grønn. Foto: Henrik Myhr Nielsen / NRK

Hvem som er tatt er ikke offentlig, men også Norges Sjakkforbund vet at norske spillere er tatt i juks. Generalsekretær Geir Nesheim sier at de vet om «en del tilfeller» i Norge.

– Det er veldig kjedelig. Vi har fått en slags doping i sjakken, sier Nesheim til NRK.

400.000 norske spillere

Nesheim anslår at 400.000 nordmenn spiller sjakk på internett. På grunn av covid-19 er det ikke blitt spilt ordinære sjakkturneringer siden mars.

I stedet er spillingen flyttet over på nett, og da kommer juksingen.

I artikkelen «Er du klar for sjakkens framtid?» skriver Gregory Serper omtaler den amerikanske stormesteren juks som «den store elefanten i rommet». Der viser han flere eksempler på uredelig spill.

I den samme saken kommer det fram at 10.000 brukere ekskludert fra chess.com etter brudd på fair play-reglene.

– Det finnes mange måter å jukse på, men det groveste er at man bruker en datamaskin som regner ut hva som er det beste trekket, sier Atle Grønn.

Programmene er tilgjengelig for alle. Det er enkelt å jukse seg til seier.

På Torshov i Oslo har Norges Sjakkforbund kontorer. Generalsekretær Geir Nesheim logger seg på chess.com, og viser NRK hvor enkelt det går an å jukse. På den ene skjermen har han spillbrettet. På den andre en datamaskin som regner ut hva som er det beste trekket.

– Sjakk er et spill hvor det egentlig ikke skal gå an å jukse, men det er på brettet. Nå spiller mange på nett, og vi vet at det forekommer en del juks, sier Nesheim.

– Skjønte at han ble tatt

Ofte motiveres juksingen av pengepremier. I store turneringer brukes datamaskiner for å undersøke om det jukses. Noen overvåker med webkamera og har fysiske dommere til stede.

Nylig ble en spiller avslørt på direkten, forteller Atle Grønn. Like etter at en spiller hadde overrasket med å slå en antatt sterkere motstander 7–1 gikk sendingen i svart.

– Det var en stor begivenhet som var direktesendt. Plutselig fikk de melding om at «noe er gærent». Så ble sendingen avbrutt og den ble aldri tatt opp igjen. Vi som har fulgt litt med skjønte at han ble tatt i juks, sier Grønn.

Grønn mener problemet gjelder på nivået under verdenseliten.

– Der finner du juks med en gang. Den store massen av profesjonelle sjakkspillere har ikke lenger et levebrød. Det er ingen som vil sette opp pengepremier i en turnering der vinneren jukser, sier han.

SJAKKTOPP: Geir Nesheim er generalsekretær i Norges Sjakkforbund. Foto: TROND STENERSEN / NRK

Kan ikke straffe juks

– Norges Sjakkforbund gjør ikke så veldig mye for å hindre juks på nettspill. Vi vurderer å gå inn i det, og da må vi se alvorlig på dette. Vi har en rekke regler i fair play, og de følger vi. Men det er ikke spesifikt for nettsjakk, sier Nesheim.

Dessuten innrømmer Nesheim at dagens regelverk er utdatert. Dersom en spiller tas for å jukse på nett, kan han likevel fortsette med brettsjakk.

– Her er kanskje ikke regelverket kommet langt nok, sier han.

Uansett straff, Atle Grønn er tydelig på at det må en holdningsendring til. Han er redd for at spillet ødelegges.

– De yngre må skjønne at man ikke jukser i sjakk. Jeg skjønner at det er fristende, men man må oppdra de yngre som er vokst opp med en internettkultur.