England får massiv kritikk etter 0-0-kampen: – Jeg skammer meg

Til ITV etter den målløse kampen som flere mener at Skottland var nærmest å vinne, innrømmer Southgate at det var en frustrerende kveld og at laget hans ikke strakte seg langt nok for å vinne kampen.

Han hadde også forståelse for at supporterne kom til å være skuffet. Så var han overraskende ærlig:

– Hele laget må se seg selv i speilet, og det starter med meg. Vi må være bedre enn dette. Vi gjorde ikke nok til å vinne kampen, sier han.

– Skammer meg

Der skottene blir hyllet av skotske aviser, våknet engelskmennene lørdag opp til ramsalt kritikk over hele fjøla.

– Jeg skammer meg over innsatsen vår, sier tidligere Arsenal- og England-spiller Ian Wright til ITV.

Han kommenterte 0-0-kampen for kanalen. Wright reagerer særlig på at landslagssjef Gareth Southgate valgte å bytte ut Phil Foden for Jack Grealish da det gjensto en halvtime av kampen.

– Du har Jadon Sancho på benken, han har gjort 15 mål og 20 assist denne sesongen, og han får ikke engang spille, sukker Wright, og fikk støtte av ITV-kollega og tidligere Liverpool-manager Graeme Souness.

– Man vinner ikke EM med det laget her, slår han fast.

Også profilerte Jose Mourinho kaster bensin på bålet. I The Sun-spalten sin skriver han om sin skuffelse over den engelske innsatsen.

– Jeg så ikke noe ønske fra England om å ta sjanser og forsøke å vinne kampen, skriver Mourinho.

Foto: Faksimile Daily Record

Foto: Faksimile The Guardian

– En massiv skuffelse

Kritikken haglet også fredag kveld. I pausen kritiserte Roy Keane Englands pasningsspill. Etter kampen var samme Keane tydelig på at det ikke lukter EM-gull av det engelske laget.

– Hvis England skal være konkurransedyktige i dette mesterskapet er stjernespillerne nødt til å prestere, sier Keane.

Flere av spillerne underpresterte. Trenerens bytter var for enkelte uforståelige, og Skottland var tidvis nærmest seieren i Englands storstue.

KRITISK: Gary Neville var langt fra imponert over det han så av det engelske landslaget. Foto: Glyn Kirk / AFP

– Det var en ordentlig svak forestilling fra England. Det er en massiv skuffelse over Wembley. Var forventningene våre for høye, spør tidligere England-profil Gary Neville seg selv etter kampen.

Kane har null skudd på mål i EM

Keane omtalte pasningsspillet som for omstendelig. Ekspertkollega Graeme Souness mente laguttaket var for lite gjennomtenkt.

Det ble ikke bedre av nok en begredelig omgang.

Der valgte manager Gareth Southgate å ta ut Manchester Citys midtbaneelegant Phil Foden. Tidligere landslagsspiss Ian Wright skjønte ikke det valget og uttalte at han var «flau på Englands vegne».

LYSGLIMT: En av få som fikk det til å stemme for England var Phil Foden. Dessverre for englenderne ble han byttet ut tidlig i andreomgang. Foto: Justin Tallis / AFP

Den som trolig underpresterte aller mest var Harry Kane. Det stilles høye krav til kapteinen i et ellers svært ungt England-mannskap. Men Kane hadde en elendig dag på jobben.

Han hadde ifølge statistikktjenesten Opta bare ti ballberøringer i den første omgangen. Det ble ikke mye bedre i den andre. Til slutt ble han tatt av banen, fortsatt uten et skudd på mål i mesterskapet.

– Det er en del av spillet. Manageren gjør det han synes er det beste for laget. Mener han det, så er det hans rett. Av og til må du bare akseptere det, sier Kane på spørsmål om hva han synes om å bli byttet ut.

SVAK: Vanligvis giftige Harry Kane var ikke engang en skygge av seg selv i det målløse prestisjeoppgjøret mot Skottland. Foto: Carl Recine / AP

– Det er en tøff kamp. Skottland forsvarer seg bra, blokkerer bra når vi hadde sjanser. Det er fotball. Ingen kamper er enkle. Skottland spiller for livet. Det så du i dag, sier Kane etter kampen og legger til at poengdelingen var fortjent, legger han til.

Flust av sjanser

Begge lag hadde flere muligheter til å sette inn både ett, to og tre mål, men det ville seg ikke for noen av lagene.

Keeperne på begge sidene av banen var sentrale og leverte enormt i London.

For skottene var det likevel stolpen som ble den viktigste faktoren i en av kampens nøkkelsituasjoner. Ingen prøvde å stoppe John Stones heading tidlig i førsteomgang.

Skottland tar med det et svært viktig poeng mot erkerivalen, og deres håp om avansement lever fortsatt før siste kamp i gruppespillet. Der skal de møte Kroatia i et oppgjør som sannsynligvis avgjør hvilket av de to lagene som går videre til sluttspillet.