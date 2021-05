Endrer reglene for hands og offside før Eliteserien 2021

NFFs dommerkomité har vedtatt at nye spilleregler fra fotballens internasjonale lovkomité (Ifab) skal innføres i norsk fotball fra seriestart 9. mai.

Dommersjef Terje Hauge i NFF opplyser at reglene i utgangspunktet skulle innføres internasjonalt 1. juli, men NFF har fått godkjenning om at reglene trer i kraft fra første eliteserierunde i Norge.

Handsregelen

NRK har fått tilgang til det nye regelverket, og det er en rekke justeringer som blir innført.

Både hands- og offsideregelen endres.

Foto: NFF

Det er nå straffbar hands hvis:

• Spilleren beveger hånden mot ballen eller berører ballen med forsett

• Berører ballen ved å gjøre kroppen unaturlig «større»

• Scorer i motstanderlagets mål direkte fra sin hånd/arm, selv ved et uhell

• En spiller umiddelbart scorer i motstanderens mål etter at ballen har berørt spillerens hånd/arm, selv ved et uhell

– Det som er fjernet fra regelverket er følgende: Hvis en spiller på det angripende laget handser uforskyldt og spiller ballen videre til en som scorer, så skal målet godkjennes. Vi kan ikke gå tilbake og annullere i slike tilfeller, målet skal kun annulleres hvis det er målscorer som handser enten med vilje eller uforskyldt. Man tar vekk et ledd her, sier dommersjef Hauge til NRK.

Dommersjef Terje Hauge. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

I tillegg justeres offsideregelen.

Nå skal det annulleres om øvre del av armen/skulderen til den aktive spilleren er i offsideposisjon før et mål.

«Den samme kroppsdel som det kan dømmes hands for om den kommer i kontakt med ballen, skal ses helt vekk ifra når en vurderer om en spiller er onside eller offside», heter det i NFF-dokumentet.

– Ingen betydning for norsk fotball uten VAR

For norsk fotballs del blir denne regelen vanskelig å praktisere før man eventuelt har fått på plass videodømming.

Men siden NFF pålegges å innføre regelendringene vedtatt i Ifab er dette noe som dommerne instrueres i allerede nå.

– Nå har de samspilt dette med hands. I fjor definerte de at det er hands hvis ballen treffer fra armhulen og nedover. Nå har de gjort det samme med offside og bestemt at det kan blåses offside fra armhulen og oppover. Resten av armen skal ikke inngå i offsidevurderingen, sier Hauge.

– Dette må være vanskelig å praktisere med tanke på at det ikke er VAR i Norge?

– Dette har ingen betydning for norsk fotball uten VAR. Dette er nok en regelendring som er mer interessant med en gang VAR kommer inn i bildet, svarer dommersjefen.

– Hvordan skal man da praktisere dette i Norge?

– Vi må praktisere det som før. Vi har alltid vurdert offside som at armen ikke teller med. Men hvis assistentdommer har så godt syn at han kan se armhulen, da vet han hva han skal se etter, i hvert fall. Men dette er nok mer reelt til VAR – dømming, innrømmer Hauge.

Foto: NFF

Fra og med første serierunde vil det samtidig bli slått hardt ned på situasjoner der lag og spillere forsøker å omgå tilbakespillsregelen.

– Nå sees det på som en usportslig handling

I NFFs nye regelverk vil det nå bli blåst frispark hvis for eksempel en forsvarsspiller mot slutten av en kamp trikser opp ballen og header tilbake til keeper, enten for å drøye tid eller gi keeperen anledning til å sette i gang spillet med armene.

Den nye regelen sier følgende:

«Motstanderlaget skal tildeles et indirekte frispark dersom en spiller forsøker å omgå tilbakespillsregelen ved å trikse (ved bruk av alle kroppsdeler enn hånd/arm) mens ballen er i spill eller ved et frispark/målspark, og deretter forsettlig spiller ballen tilbake til egen målvakt. Det dømmes indirekte frispark uansett i slike tilfeller, enten målvakten berører ballen eller ikke. Målvakten straffes hvis det er denne som startet forsøket på å omgå tilbakespillsregelen.»

– Vi hadde noen situasjoner i fjor der man omgikk reglene. Det som er nytt i år er at det blir indirekte frispark og gult kort til spilleren som trikser ballen opp og omgår regelen. Ifab har nok sett i 2020 at det var mange som prøvde seg på dette, men nå sees det på som en usportslig handling som gir indirekte frispark og gult kort, sier Hauge.

– Er det andre ting i de nye spillereglene som norske folk bør være ekstra klar over?

– I regelverket tidligere sto det at «direkte frispark tildeles hvis en spiller biter eller spytter på en person». Nå har vi definert dette enda tydeligere. Nå står det «biter eller spytter på personer som står på kamprapporten hos et av lagene og dommerteamet». Hvis man nå biter på en tilskuer blir det rødt kort og igangsetting med dropp. Det er snakk om små justeringer her, sier han.

I 2020 ble det dømt 107 straffer i Eliteserien. Dette er noe dommerne har hatt fokus på i forberedelsene, men Hauge vil ikke si at målet er å minske antallet.

– Det blir feil å si at tallene må ned, men vi misset for mange nøkkelsituasjoner og straffespark i fjor. Derfor har vi hatt fokus på dette for å etterleve Uefas retningslinjer om såkalt myke straffespark. Dette er en kampsport og det skal være kontakt, lista må tas litt opp før vi dømmer straffespark. Det må være mer intensitet i holdingen og skubbingen for at vi skal blåse straffe i år, spillerne har en tendens til å falle for lett, mener han.

Her finner du all info fra NFF om de nye reglene for kommende sesong:

Eliteserien sparkes i gang søndag 9. mai. Allerede i første serierunde får vi en rekke interessante oppgjør. Regjerende seriemester Glimt møter Tromsø på Aspmyra, Molde skal ut i lokaloppgjør mot Kristiansund, Viking og Brann spiller vestlandsderby og VIF tar imot Rosenborg til storkamp på Intility. For å nevne noe.

Så gjenstår det å se om det nye regelverket får prøvd seg med en gang.