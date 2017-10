Endelig gliser Magnus Moan (34) igjen

Magnus Moan har gjort slovenske Planica nærmest til egen hjemmebane denne helgen. Søndag tok han sin andre seier av to mulige i Sommer Grand Prix – kombinert på rulleski.

Han gikk ut som nummer 11, 37 sekunder bak, men andre beste tid i langrennsdelen sendte ham helt til topps, to sekunder foran talentet Jarl Magnus Riiber.

Lørdag ble det tredobbelt norsk, og Byåsen-løperen ville ikke snakke om egen framgang – i stedet hyllet han laget, samholdet og den felles satsingen.

Avisene skrev rett før jul om at Moan trente alene, at han mistrivdes og at han truet med å legge opp. Det er himmelvid avstand til den 34-åringen som svarer når NRK ringer.

– Det er ikke tvil om at jeg fortsatt har noe i gamet å gjøre. Hvis jeg fortsetter som nå, blir jeg en farlig mann til vinteren, sier han.

– Fjoråret var et helvete

Som NRK skrev i går, er apparatet rundt Moan nå et helt annet enn i fjor.

– Høsten i fjor var en helvete. En evig kamp. Jeg syntes jeg var bra til stede på hver treningsøkt, men jeg fikk ikke den responsen jeg ønsket på trening inn i konkurransene. Da ble jeg stående i villrede, i stedet for å være tryggheten sjøl, sier han.

Før jul fikk han «nødhjelp» fra Olympiatoppen i form av at tidligere trener og landslagssjef Frode Moen fikk en tydeligere rolle i støtteapparatet.

– Han har vært, og er, en ekstremt viktig brikke for meg. Frode har vært med meg lengst, sier Moan.

Moan legger æren for framgangen på Moen, på kombinerttrener Bjørn-Kåre Ingebrigtsen og Olympiatoppens Vegard Rasdal.

– Må passe oss så Magnus ikke tar av

Fjoråret var altså ingen god tid for Moan. Da Frode Moen trådte inn, traff han en utrygg utøver.

– Magnus er ekstremt flink til å hente ut det beste av seg selv når han er trygg på de rundt seg og på det han skal gjøre. Før jul var han utrygg på begge deler.

Endringene kom fort etter at Moen fikk ryddet opp og skapt nye rammer. Det hadde alt å si for Moan.

– Sånn som det er nå, må vi passe oss så han ikke tar av. Nå må vi holde ham nede på jorda, så han fortsetter å ta steg.

– Om Magnus klarer å være rolig og fortsetter å jobbe så hardt som han har gjort det siste året kan dette bli veldig, veldig bra. Han kan få til hva som helst.

Østerrikske Mario Seidl vant Sommer Grand Prix med 340 poeng, 50 poeng foran Eric Frenzel. Tyske Fabian Riessle ble treer med 276 poeng. Moan endte på fjerdeplass med 200 poeng.