En helt vanlig dag på jobben

Lørdag 18. mars 2023 hoppet altså Maren Lundby 212,5 meter i skiflyging, mens Novak Djokovic ble nektet innreise i USA. Selvsagt gjorde han det. Vi kommer tilbake til hvorfor det er viktig.

Søndag den 19. mars 2023 går den første offisielle konkurranse i skiflyging for kvinner noensinne av stabelen. Selvsagt gjør den dét.

De 19 årene som har gått fra Anette Sagen jublet vilt sammen med lagvenninnene etter å ha hoppet 174 meter som prøvehopper i Vikersund til Maren Lundby og de andre 14 kvinnene hadde sin første offisielle treningsomgang i samme bakke, er det siste, lange kapittel i en skammelig lang kamp.

Som i det store og det hele har handlet om menn som kun klarer å forholde seg til menn.

Hvorfor det har vært sånn, får hver enkelt av dem svare på.

Effektene er det uansett de kvinnelige hopperne som kontinuerlig har fått føle på.

Er det virkelig noen som har tvilt på at de beste kvinnelige hopperne i verden også skulle beherske skiflyging? Dette er dagen for å rekke opp hånda.

Søndag er den første dagen hvor noen våkner opp til erkjennelsen av at skiflyging er en helt naturlig del av kvinnenes hoppkonkurranser.

Skiflyging for kvinner er noe helt alminnelig.

Det burde selvsagt vært sånn lenge.

STARTET KAMPEN: Anette Sagen. Foto: Anders Engeland / NRK

Tandes treffende tanker

15 kvinner kvalifiserte seg til det historiske rennet. Én tvilte og trakk seg. Ikke fordi hun er kvinne, men fordi hun ikke følte seg forberedt.

Mange menn har gjort det samme. Enda flere burde ha gjort det, rett og slett fordi det innimellom har gått galt.

En av dem som har hatt en av de absolutt mest groteske fallopplevelsene i en skiflygingsbakke, er Daniel André Tande. Fallet hans i Planica var så brutalt at hjertet hans stoppet i tre minutter.

Tande overlevde heldigvis.

FALT STYGT: Daniel André Tande falt stygt i Planica. Foto: AP

Og kunne fortsette å forholde seg til spørsmål som det han igjen fikk på kvinnedagen 8. mars- det om ikke fallet hans var et bevis på at skiflyging er for farlig for kvinner.

Svaret til Tande var like enkelt som det var genialt:

«Fallet mitt viste mest av alt at vi ikke er bedre utstyrt enn damene for å hoppe skiflyging»

Da damene endelig slapp utfor i offisiell sammenheng i Vikersund, fikk Tande igjen rett.

Ledestjernen selv, Maren Lundby, fikk æren av å flytte verdensrekorden til 212,5 meter. Den sto ikke mange minuttene, før det canadiske unikumet Alexandria Loutitt flyttet den ytterligere nesten 10 meter.

Det eneste som betydde noe, var at historie uansett var skrevet. Den som burde vært det for lengst.

Og da var det også på tide å flytte nye grenser så fort det var mulig. Slik idretten skal være. Slik kvinnenes hopping ikke har fått være. Fordi mennene som bestemmer har sagt nei.

Mye har vært sagt om den tidligere leder for hoppkomiteen i FIS, Torbjørn Yggeseth, og hans medsammensvorne. Mye kunne vært sagt om tidligere skipresident Sverre Seeberg og flere med ham i sammenhengen.

FØRSTE FORSØK: Slik så det ut på Maren Lundbys første hopp i Vikersund. Foto: Geir Olsen / NTB

Motstanden har vært sterk, utidig og mest av alt ubegrunnet. Om det har dreiet seg om manglende kvalitet, bredde eller ferdigheter som hoppere.

Men kanskje har motstanden dypest sett vært begrunnet i en redsel for at kvinnene litt for fort ville vise at de behersker også dette minst like godt som menn. I de samme bakker kan plutselig kvinnelige hoppere sette rekorder som kan konkurrere med de mannlige. Og overgå dem. Tross mindre genetisk medfødt styrke.

Etter den første dagen med offisiell kvinnelig skiflyging var de bare 12 % bak mennenes verdensrekord. Menn har hoppet skiflyging i rundt regnet 90 år.

Det neste naturlige mål for kvinnene må være å få deres eget VM i skiflyging.

Og dét raskt. Jeg gleder meg til å høre den mann som fortsatt føler han har relevante motargumenter.

For den som fortsatt lurer på hvor det ble av Novak Djokovic, så nærmer vi oss å snakke om ham. Men akkurat nå skal mennene uansett få vente.

En kvinnelig boks-kamp

For denne søndagen, som gir verden det første offisielle skiflygingsrenn for kvinner, betyr nemlig mer enn ett tidsskille.

Dette er nemlig også siste dag i kommentatorboksen for Norges- og muligens verdens- første kvinnelige hoppkommentator.

Ingrid Sørli Glomnes har kjempet en parallell kamp for anerkjennelse i en verden like dominert av menn som i hoppingen selv.

Men hun har vist en standhaftighet og tro på egne ferdigheter som til slutt har gitt henne den anerkjennelse hun fortjener. Derfor er symbolikken ekstra sterk i at hennes siste dag som NRK-kommentator også er den første der kvinnene er fullt likestilt med mennene.

Verdens mest likestilte sport

Game, set and match, som det nok ville hete hos Ingrid Sørli Glomnes’ nye arbeidsgiver, Norges Tennisforbund.

Og tennis har faktisk en helt naturlig plass i denne fortellingen.

For det er en sport som tidlig tok likestillingen på alvor.

Eller kanskje måtte gjøre det, mer enn noe annet.

For en gruppe kvinnelige tennispionerer, ledet av legendariske Billie Jean King, klarte for 50 år siden, i 1973, for første gang å få presset frem like premier for begge kjønn i en Grand Slam-turnering, da det skjedde i US Open.

Siden 2007 har det vært slik for alle Grand Slam-turneringene. Og tross at kvinnene totalt sett fortsatt tjener 32 % mindre enn menn, er tennis verdens mest likestilte sport.

Likevel er det ikke uten debatt. For verdens nåværende nummer 1 blant mennene, serbiske Novak Djokovic, er en av dem som tidligere har tatt til orde for at mannlige tennisstjerner burde få mer betalt enn kvinnene, fordi han mente mennene tiltrekker seg mer oppmerksomhet og flere TV-seere.

Hva Djokovic mener om dette i dag, er litt uklart. For han har andre kontroversielle standpunkter som har fått mer oppmerksomhet de siste tre årene.

Djokovic er nemlig vaksinemotstander.

FÅR IKKE SPILLE I USA: Novak Djokovic. Foto: Aaron Favila / AP

Og denne historiske skiflygingslørdagen drysset rettferdighetens tryllestøv over Djokovic, som ble nektet innreise til USA for å delta i Miami Open, fordi han ikke er vaksinert.

Ingen som ikke vil vaksinere seg mot Covid får unntak.

Det samme burde gjelde alle som mener menn skal få mer betalt enn kvinner for de samme prestasjonene. Eller få hoppe i andre bakker enn kvinnene.

Livmorens høye beskytter

Kampen for å fly er uansett vunnet for kvinnelige skihoppere. Som så sent som i 2005 fikk høre daværende president i det internasjonale Skiforbundet, sveitsiske Gian Franco Kasper, uttale at «skihopping virker ikke passende for kvinner fra et medisinsk synspunkt».

– IKKE PASSENDE: Slik uttalte Gian Franco Kasper seg om skihopping for kvinner. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB scanpix

Altså intet mindre enn en utdatert mannlig idrettspamp som livmorens høye beskytter.

Denne historiske helgen i Vikersund har mer enn noe annet vært ett eneste velrettet spark mot en hel generasjon mannlige idrettslederes reproduktive organer.