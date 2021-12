Medier: Enstemmig RBK-styre vil ha Rekdal

Kjetil Rekdal (53) er et stort steg nærmere trenerjobben i Rosenborg, ifølge Adresseavisen og TV 2.

Ivar Koteng bekrefter onsdag overfor VG at Rosenborg har kommet med en konkret henvendelse til HamKam.

– Ja, vi har bedt om en samtale med Rekdal, sier styrelederen.

Det var styremøte i Rosenborg tirsdag kveld, og i etterkant sa han at han har god tro på at en ny trener vil være på plass innen jul.

– Vi er enige om veien videre, og vi er i ferd med å sette i gang det videre arbeidet fra i morgen (onsdag), sa Koteng til de oppmøtte mediene utenfor Brakka på Lerkendal.

Adresseavisen er blant mediene som har skrevet at Kjetil Rekdal har stått på listen over aktuelle trenerkandidater, og at klubben allerede har snakket med 53-åringen to ganger.

TV 2 melder også at Rosenborg skal føle seg ganske trygg på at Rekdal ønsker seg jobben, og at det ligger an til at forhandlingene mellom partene starter innen kort tid.

Rekdal har en klausul i kontrakten med HamKam som gjør at han kan gå til andre klubber hvis det rette tilbudet dukker opp.