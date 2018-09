EM-overraskelsen valgte stavsprang fordi han ikke vokste

Under EM slo den relativt ukjente 19-åringen en 22 år gammel norsk rekord. At han skulle ta en sjetteplass i stavsprang i sitt første internasjonale seniormesterskap var langt fra noen selvfølgelighet. Det var kanskje også derfor tårene kom.

– Man drømmer om at alt skal klaffe, og spesielt i mesterskap. Det er noe annet om jeg hadde hoppet 5.75 på Ski Stadion, så da ble jeg litt rørt, forteller Sondre Guttormsen.

Han er tilbake på nettopp Ski Stadion, der friidrettskarrieren startet for om lag 10 år siden.

– Jeg var ganske god, best i det meste, da jeg var rundt 11–12 år, minnes han.

TEKNISK GOD: Sondre Guttormsen fikk sitt virkelige gjennombrudd da han ble nummer seks i EM i august. Foto: Matthias Schrader / AP

Ble vokst ifra

Så begynte kameratene og konkurrentene å bli høyere. Det gjorde ikke Guttormsen.

– De andre vokste litt fra meg. Da vi kom i puberteten var jeg ganske liten, men fortsatt teknisk god. Jeg ble slått i både høyde, lengde og løp, men stav var jeg fortsatt god i, for der hjelper det ikke så mye å være stor og sterk. Da ble jeg heller bedre i det, forteller EM-utøveren, som for alvor oppdaget stavsprang da familien bodde et år i USA i 2010.

Han fortsatte likevel også med andre friidrettsgrener, og spilte i tillegg håndball til han var 15 år.

– Jeg var veldig opptatt av teknikk og allsidighet, så vi trente mye – og forskjellig, sier pappa og trener Atle Guttormsen.

Har gitt fordel

Det er det de tror gjorde Sondre Guttormsen så god. Da han plutselig vokste 20 centimeter på ett år i 15-årsalderen, hadde han både satset tungt på stavsprang – samtidig som han beholdt allsidigheten.

– Det har gitt ham en fordel i ettertid, mener faren.

TURNER: Allsidighet er viktig for stavhopper Sondre Guttormsen. Derfor har han egen svingstang i hagen. Foto: Anders Engeland / NRK

– Alle stavhopperne jeg kjenner er allsidige. De kan turne og mange kan løpe hekk. Det er helt klart en fordel, legger sønnen til.

Han løp også hekk i junior-VM i sommer, og nå skal han flytte til Los Angeles for å gå på college. Der tror han utviklingen bare vil fortsette.

– Jeg er nok ikke det største fysiske talentet, men har blitt god ved å trene bra. Jeg er et teknisk talent kanskje.

I dag er han 1.84 meter høy, forteller han. Drømmene er enda større. For etter gjennombruddssesongen – hvor han har perset med 34(!) centimeter – er både VM og OL langt nærmere.

– Det er litt surrealistisk å tenke at hvis jeg er like god om to år så står jeg på startstreken i OL Jeg tror jeg har mulighet til å bli en av de beste i verden. Nå er jeg nummer 12 på verdensstatistikken, og jeg ser ingen grunn til at jeg skal stoppe der, sier Sondre Guttormsen.